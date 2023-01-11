​​​​​​​الإدارة الذاتية تسلّم امرأة وطفلين من أسر داعش لدولة باربادوس

بحسب دائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا، زار أول أمس الإثنين 9 كانون الثاني 2023، وفد من دولة باربادوس إلى شمال وشرق سوريا، برئاسة نائب رئيس الشؤون القنصلية في الدولة أندريه بادمور.

واستقبل الوفد من قبل نائب الرئاسة المشتركة للدائرة فنر الكعيط، وعضو الهيئة الإدارية للدائرة خالد إبراهيم، وعضو مكتب وحدات حماية المرأة YPJ لانا حسين، والنائبة في هيئة المرأة هويدا محمد سليم محمد.

وتمحور الاجتماع حول الوضع في سوريا وضرورة حل أزمتها وفق قرار الأمم المتحدة 2254، والوضع الإنساني والاقتصادي والأمني في المنطقة.

من جانبه تطرق الكعيط إلى تبني الإدارة الذاتية للحوار الوطني، وإلى التقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، وتهديدات الأخيرة وهجماتها المستمرة على الأراضي السورية، مما يساهم في "عودة للإرهاب من جديد".

كما أشار إلى تبعات إغلاق معبر تل كوجر على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، وعدّه إجحافاً بحقّ الملايين من السوريين.

وأكد الكعيط أن الإدارة الذاتية سوف تستمر بالتعاون مع باربادوس، وجميع الدول التي لديها مواطنين وأطفال في مناطق شمال وشرق سوريا.

بدوره قال أندريه بادمور "نشارك شعوب شمال وشرق سوريا الألم والمعاناة، والخسارة التي عانيتموها في هذه السنوات، ونأمل أن تستمروا في نضالكم وعملكم مع قواتكم في سبيل الإنسانية".

وشكر الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، لمحاربتها الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، ومساعدتهم في إنجاح عودة المواطنين الباربادوس.

وفقاً لموقع دائرة العلاقات الخارجية، تم في نهاية اللقاء تسليم امرأة وطفلين من أسر مرتزقة داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ودولة باربادوس.

(س ر)