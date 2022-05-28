​​​​​​​الإدارة الذاتية تسلّم عدداً من الأطفال والنساء من أسر داعش إلى جمهورية ألبانيا

قالت الإدارة على موقعها الرسمي، إنها وبتاريخ 27 أيار 2022 ـ سلمت عدداً من النساء والأطفال من أسر داعش من الجنسية الألبانية، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وجمهورية ألبانيا، وذلك بمشاركة عضوة مكتب علاقات وحدات حماية المرأة YPJ ديلان أحمد.

يأتي ذلك، بعد وصول وفد مشترك من جمهورية ألبانيا وكوسفو، السبت الماضي 21 أيار2022، في زيارة إلى شمال وشرق سوريا، إذ استقبله الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر ونائبي الرئاسة المشتركة فنر الكعيط وعبير إيليا ونافية محمد مسؤولة مكتب الرئاسة في الدائرة، بحسب الموقع.

ووفقاً له، فإن عبد الكريم عمر تحدث خلال اللقاء عن التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الإدارة الذاتية وأهمية دعمها سياسياً واقتصادياً، وضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته والتعاون والتنسيق معها فيما يخص ملف الإرهاب.

كما نقل الموقع عن فنر الكعيط قوله: "إن التهديدات التركية الأخيرة هي خطر على السلم والأمان، وتبعاتها كارثية على المنطقة، وأي اجتياح تركي جديد على المنطقة سوف يؤدي إلى موجات كبيرة من النازحين ومزيد من الضحايا"، وأوضح الكعيط للوفد الضيف أن الإدارة الذاتية جزء لا يتجزأ من سوريا، وبابها مفتوح للحوار وتقول دائماً إنه لا حل عسكري للأزمة السورية، والحل يجب أن يكون سورياً - سورياً”.

بدوره، أعرب السيد داوتاج عن امتنان حكومة بلاده للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا على جهودها، وقال: "إن الإدارة الذاتية أثبتت التزامها بمكافحة الإرهاب ونجحت، ولكن كان الثمن باهظاً للأسف، نعتقد أن أحد جوانب مكافحة الإرهاب هو فصل الارتباط البيئي حتى لا تنتشر الأيديولوجية الراديكالية وتنتقل عبر الأجيال. وتشكر حكومة ألبانيا الإدارة على دعمها وتحرص على مواصلة تعاوننا في مكافحة الإرهاب” على أفاد الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا.

(س ر)