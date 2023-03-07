​​​​​​​الإدارة الذاتية تشكر أهالي السليمانية وتدعو لفتح معبر تل كوجر بشكل دائم

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبر بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، استلام قافلة مساعدات من أهالي السليمانية إلى متضرري الزلزال، وبينت أن هناك 4 شاحنات أخرى لاتزال تنتظر موافقة الحكومة العراقية للعبور.

قرأ البيان، نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بهاء علي، في معبر تل كوجر الحدودي.

وشكر البيان في مستهله، أهالي السليمانية في باشور (جنوب كردستان) لوقوفهم إلى جانب أهالي شمال وشرق سوريا بعد كارثة الزلزال التي ضربت باكور (شمال كردستان) وتركيا، وتأثرت به مناطق من سوريا، 6 شباط/ فبراير الفائت.

وأكد البيان عبور 25 شاحنة من المساعدات عبر معبر (تل كوجر/ اليعربية)، وأن 4 شاحنات أخرى لا تزال تنتظر موافقة الحكومة العراقية؛ للعبور.

وأشار البيان أن معبر تل كوجر الذي يقع على الحدود السورية العراقية، أغلق مطلع عام 2020 بعد استخدام موسكو وبكين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي؛ لإغلاق المعبر أمام مرور مساعدات الأمم المتحدة، وفتح فقط أمام هذه القافلة وعاد مغلقاً.

ولفت البيان أنه يمنع إدخال المساعدات عبر هذا المعبر، على الرغم من وجود العديد من المخيمات ضمن شمال وشرق سوريا.

ودعا بيان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في ختامه، القوى الدولية والمنظمات الإنسانية للعمل من أجل فتح معبر تل كوجر الحدودي، وإدخال المساعدات الإنسانية.

(آ)

ANHA