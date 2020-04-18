​​​​​​​الإدارة الذاتية تصدر توجيهاً لمجلس العدالة بصدد المعتقلين

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحفي في 4 نيسان عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمختطفين في سوريا ومعرفة مصيرهم، تكون مهمتها البحث في وضع كافة المعتقلين والمختطفين لدى جميع الأطراف في سوريا دون استثناء، وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا توجيهاً بهذا الصدد إلى مجلس العدالة وتضمن:

وفي بيان كتابي ، قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "تماشياً مع المبادرة التي أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية ( مسد)، وتلبيةً لنداء الأمين العام للأمم المتحدة ( أنطونيو غوتيريش)، والمبعوث الخاص لسوريا (غير بيدرسون) بإطلاق سراح المعتقلين والمساجين الموجودين لدى كافة الأطراف السورية، وسط الخطر القائم على حياة السجناء بسبب جائحة كورونا.

والتزاماً من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان وكل ما من شأنه تخفيف معاناة السوريين.

نود منكم كرئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا العمل على إخراج المساجين الذين اقتربت مدة انتهاء محكوميتهم أو من ذوي السيرة والأخلاق الحسنة أو المصابين بالأمراض المزمنة وإعداد قوائم بهذه الأسماء وإرسالها تمهيداً لإخراجهم".

(ب ر/أ ب)

ANHA