​​​​​​​الإدارة الذاتية تصدر تعميماً بتعطيل الدوام بمناسبة الأكيتو

أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، تعطيل كافة الدوائر والمؤسسات التابعة لها يومي السبت والأحد،1 و2 نيسان 2023 بمناسبة رأس السنة السريانية الآشورية البابلية (الأكيتو).
خبر 2023-03-29T11:52:00 مركز الأخبار

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التعميم رقم 8، القاضي بتعطيل كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية، التابعة لها يومي السبت والأحد 1 و2 /4/ 2023، بمناسبة حلول رأس السنة السريانية الآشورية البابلية (الأكيتو)، جاء فيه:

1ـ بمناسبة حلول رأس السنة السريانية الآشورية البابلية (6775) الأكيتو.

تُعطّل كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية، التابعة للإدارة الذاتية يومي السبت والأحد 1 و2 /4/ 2023، باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار في العمل.

2 ـ يعمم لكل من يلزم بتنفيذه".

(ل م)


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