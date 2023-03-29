​​​​​​​الإدارة الذاتية تصدر تعميماً بتعطيل الدوام بمناسبة الأكيتو

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التعميم رقم 8، القاضي بتعطيل كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية، التابعة لها يومي السبت والأحد 1 و2 /4/ 2023، بمناسبة حلول رأس السنة السريانية الآشورية البابلية (الأكيتو)، جاء فيه:

1ـ بمناسبة حلول رأس السنة السريانية الآشورية البابلية (6775) الأكيتو.

تُعطّل كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية، التابعة للإدارة الذاتية يومي السبت والأحد 1 و2 /4/ 2023، باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار في العمل.

2 ـ يعمم لكل من يلزم بتنفيذه".

(ل م)