​​​​​​​الإدارة الذاتية تصدر قانون الإجراءات الجزائية وتصادق على تشكيل هيئة جهاز الرقابة

وعقد اليوم المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جلسته القانونية رقم 30، وذلك في قاعة اجتماعات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمدينة الرقة.

وحضر الاجتماع كل من الهيئة الرئاسية للمجلس العام وأعضاء الهيئة الرئاسية لجهاز الرقابة وغالبية أعضاء المجلس العام.

بدأ الاجتماع بدقيقة صمت، تلاها أداء القسم للهيئة الرئاسية لجهاز الرقابة الذي يتألف من خمسة أعضاء، ومن ثم تمت المصادقة على تعيين عضوين جديدين للمجلس العام من إقليمي الجزيرة ودير الزور بعد أدائهما القسم ليكونا عضوين في المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وتلاه مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقراءة بنوده ليتم التصويت والمصادقة على بنوده الـ 261 كل على حدة ومن ثم تمت المصادقة على القانون بشكل كامل، ليصبح نافذاً من تاريخ اليوم.

هذا ويتألف قانون الإجراءات الجزائية في الإدارة الذاتية من 261مادة تنقسم لعدة أبواب وأحكام تحتوي على الإجراءات المتعبة أمام هيئة التحقيق والادعاء، ومهام واختصاصات النيابة العامة، وكذلك إجراءات الاستدلال وتتضمن جمع المعلومات والضبط بالجرم المشهود والقبض على المتهم وإجراءات التفتيش، وكذلك الاستجواب والمواجهة والاستماع إلى الشهود والحكم الغيابي بحق المتهمين وغيرها من الإجراءات التي تندرج في هذا الإطار.

(أ ك)

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