​​​​​​​الإدارة الذاتية تصدر عفواً عاماً بمناسبة عيد الفطر السعيد

وأصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، عفواً عاماً عن كافة الجرائم المرتكبة قبل الـ 17من شهر أيار الحالي، وتضمن العفو سبعة مواد، وجاء في مضمون العفو الذي وصل إلى وكالتنا نسخة منه:

" يصدر عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/5/2020وفقاً لما يلي:

المادة1:

أ ـ عن كامل العقوبة المخالفة.

ب ـ عن ثلثي العقوبة في الجنح.

المادة2:

في الجنايات:

أ ـ تستبدل عقوبة السجن المؤبد بالسجن المؤقت لمدة عشرين سنة.

ب ـ عن نصف عقوبة السجن المؤقت.

ج ـ عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

د ـ العيرة للوصف الجرمي للفعل، وليس للعقوبة المحكوم بها.

المادة 3:

يستثنى من أحكام العفو:

أ ـ جرائم الاغتصاب.

ب ـ جرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها.

ج ـ جرائم الإرهاب.

د ـ المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ العفو.

المادة 4:

لا يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا العفو إلا بعد إسقاط الحق الشخصي أو المصالحة عن وجود الادعاء الشخصي في الجرائم جنائية الوصف، أما في الجرائم الجنحة فيكتفي بإيداع المبالغ المحكوم بها

المادة 5:

أ ـ يشكل مجلس العدالة الاجتماعية لجنة طبية لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة/ ج/ من المادة الثانية من هذا العفو بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذه

ب ـ تصدق تقارير اللجنة الطبية بقرار من الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية.

المادة 6:

تستوفى الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا العفو ولا يطلق سراح المحكوم عليهم إلا بعد أدائها.

المادة 7:

ينشر هذا العفو في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا."

(أ ك)

ANHA