​​​​​​​الإدارة الذاتية ترفض قرار مجلس الأمن حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية وتدعو إلى إعادة النظر فيه

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً بصدد قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي.

وجاء في البيان:

"بتاريخ التاسع من شهر تموز الجاري، مدد مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2585، إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الخاضع لسيطرة دولة الاحتلال التركي وجبهة النصرة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

هذا القرار يأتي بعد الضغوط الروسية-التركية الواضحة على مجلس الأمن في الجلسة الأخيرة.

قرار التمديد هذا يأتي بمثابة عقوبة بحق خمسة ملايين إنسان في شمال وشرق سوريا، وتأكيد واضح على أن هناك بعض الجهات تقوم باستثمار الوضع الإنساني في سوريا سياسياً، وهذا لا يتلاءم مطلقاً مع مسؤوليات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية".

الإدارة الذاتية أعلنت عن رفضها "نرفض بشدة قرار مجلس الأمن الذي لا يراعي الوضع الإنساني في سوريا والتعامل معه بشكلٍ متساوٍ، ويعمق هذا القرار المأساة الإنسانية لدينا مع استمرار الحصار المفروض على المنطقة من كافة الجهات، وكذلك تأزم وضع المخيمات حيث يوجد في مناطق الإدارة الذاتية أكثر من 15 مخيم يوجد فيها أجانب وعراقيين بينها المخيمات التي تأوي عشرات الآلاف من شعبنا المهجر قسراً من مناطقه التي احتلتها الدولة التركية لوجود أكثر من مليون نازح من الداخل السوري نحو مناطقنا مع التأكيد أننا لسنا ضد إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري من أي معبر كان، لكننا ضد ازدواجية المعايير والتهديد الكبير للوضع الإنساني، خاصة في المناطق التي هزمت تنظيم داعش".

وأكدت الإدارة الذاتية أن القرار لا يراعي الوضع الإنساني بشكل عادل في سوريا: "لذا نرفض قبول بعض الأطراف للإجراءات الروسية-التركية وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين بأن هذه الإجراءات لا تراعي الوضع الإنساني بشكل عادل في سوريا. وتتحمل المؤسسات الأممية بالدرجة الأولى المسؤولية في ذلك وما ينتج من تبعات لهذا القرار الذي يعتبر قراراً سياسياً بالدرجة الأولى".

كما طالبت الإدارة الذاتية " بإعادة النظر بهذا القرار الجائر مع تأكيدنا على إعادة فتح معبر تل كوجر ( اليعربية ) لأن إغلاقه تعبير واضح عن التعاطي بمنطق مختلف حول الوضع الإنساني العام في سوريا".

(ك)