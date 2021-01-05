​​​​​​​الإدارة الذاتية تقرر تمديد الحظر الجزئي إلى 19 كانون الثاني الجاري

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، وبناء على قرارات خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا، القرار رقم 3 لعام 2021، القاضي بتمديد الحظر الجزئي للتجوال في كافة المناطق من 5 كانون الثاني الجاري ولغاية الـ 19 منه ضمنًا.

وجاء في نص القرار ما يلي:

يمدد حظر التجوال الجزئي المفروض في كافة مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، لمدة 15 يومًا، بدءًا من صباح اليوم الثلاثاء 5 /1/2021، ولغاية 19/1/2021 ضمنًا.

وفق الآتي:

1-تفتح كافة المحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والخضار، على أن تغلق عند الساعة الخامسة مساء، باستثناء الأسواق الكبرى (البازارات، سوق الجمعة، سوق الأحد...)

2-تفتح كافة المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية مع المحافظة على الوقاية والتدابير الصحية.

3-يسمح بحركة الباصات المغادرة والقادمة من وإلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

4-تغلق جميع دور العبادة باستثناء صلاة الجمعة وقداس الأحد، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية.

5- تمنع كافة التجمعات الكبرى (صالات الأفراح-خيم العزاء- اجتماعات- مؤتمرات) تحت طائلة المسؤولية.

6-على كافة المواطنين والعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية ارتداء الكمامات والأخذ بوسائل الوقاية الشخصية، والتباعد الاجتماعي في كافة الأماكن، وجعلها جزءًا من حياتهم اليومية إلى حين الانتهاء من هذا الوباء.

7-يحق لكل إدارة من الإدارات الذاتية والمدنية إصدار القرار اللازم فيما يتعلق بوباء كورونا، وذلك حسب مقتضى الحال، وبما لا يتعارض مع البنود السابقة.

ويذكر أن هيئة الصحة في الإدارة الذاتية أعلنت، أمس الإثنين، تسجيل حالة وفاة، و14 إصابة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا، في حصيلة هي الأدنى منذ قرابة الشهرين.

(سـ)