​​​​​​​الإدارة الذاتية تقرر فرض حظر تجوال كلي على عموم شمال شرق سوريا لمدة أسبوع

وجاء ذلك في نص القرار رقم (321)، الذي نشره الموقع الرسمي للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا التي أعلنت فيه قرار فرض حظر التجوال لمدة أسبوع آخر نظراً لانتشار وباء كورونا وازدياد حالات الإصابة والوفيات في موجتها الرابعة، وحفاظاً على السلامة العامة ودرءاً لخطر هذا الوباء.

وبموجب القرار تغلق كافة المرافق العامة والمدارس والجامعات والمعاهد والروضات والمقاهي والعيادات الطبية وتتوقف الأنشطة الرياضية.

– يستثنى من حظر التجوال: (محلات المواد الغذائية والخضروات، على أن تفتح من ساعة 08:00 صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، ويقتصر عمل المطاعم على الطلبات الخارجية).

ويستثنى منه أيضاً ( المشافي والصيدليات والمنظمات الإغاثية – صهاريج المياه – المحروقات – سيارات نقل الخضروات والأدوية ووسائل الإعلام).

– المزارعين أصحاب المشاريع الزراعية وذلك بموجب مهمات رسمية عائدة لـ اللجان الزراعية

-كما يعلق الدوام في كافة دوائر ومؤسسات الإدارة الذاتية طيلة فترة الحظر ما عدا المؤسسات التي يتطلب عملها الاستمرار في العمل.

-تبقى المعابر مفتوحة أمام الحركة التجارية والحالات الإنسانية فقط.

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ANHA