​​​​​​​الإدارة الذاتية تقدم الشكر للأهالي وتصدر قرارات جديدة في ظل الحظر

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً وجهته إلى أهالي مناطق شمال وشرق سوريا قالت فيه:

"نتوجه إلى عموم أبناء شعبنا بجزيل الشكر لما لمسناه من تفهم وإدراك للمخاطر الناجمة عن فايروس كورونا COVID19 من خلال التزامهم بالإجراءات التي صدرت عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فيما يتعلق بحظر التجول.

وبناءً على ضرورات سريان هذه الإجراءات و القرارات بشكل سليم وصحي فإننا نطالب أبناء شعبنا بمساندة بعضهم البعض في هذه الفترة العصيبة التي نمر بها و آخذين بعين الاعتبار الظروف الإنسانية الراهنة من خلال إعفاء المستأجرين للمنازل وعدم احتكار السلع ورفع أسعار المواد الغذائية والالتزام بما يلي:

-التقيد التام بلوائح الأسعار التموينية التي تصدر من مديرية التموين و كل من لم يلتزم يعرض نفسه للإجراءات القانونية.

- نأمل بأن يتقيد الجميع بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وكذلك منع الزيارات و خاصةً العائلية منها.

- يتم استقبال أية جنازات من خارج مناطق الإدارة الذاتية بشرط أن يكونوا من أهالي شمال وشرق سوريا و بعد خضوعهم للإجراءات الصحية اللازمة.

- الإدارة الذاتية عبر مؤسساتها المعنية تلتزم بفرض الحجر المنزلي على كل شخص يأتي من خارج مناطق الإدارة الذاتية لمدة(14) يوماً.

- يسمح لمكاتب الصرافة بفتح مكاتبهم لمدة يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الجمعة.

تعاونكم معنا يزيد من محاولات ضبطنا لمنع انتشار هذا الفايروس، ومن واجب الحرص والسلامة العامة نأمل في أن نلتزم جميعاً بواجباتنا الوقائية.

مع تمنياتنا بالصحة والسلامة لشعبنا وعموم العالم".

(ل)

ANHA