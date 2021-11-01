​​​​​​​الإدارة الذاتية تقدم الشكر لكل القوى والشخصيات التي تضامنت مع اليوم العالمي لمقاومة كوباني

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمناسبة حلول اليوم العالمي للتضامن مع مقاومة كوباني المصادف للأول من تشرين الثاني /نوفمبر، وقالت في بيانها:

"يُصادف الواحد من تشرين الثاني/نوفمبر اليوم العالمي لأجل كوباني، حيث التف ضمير ووجدان كل القوى والفعاليات والشخصيات حول كوباني وتضامنت معها ما يؤكد أهمية كوباني ومقاومتها.

من هذا المنطلق يعتبر تحرير كوباني وانتصار مقاومتها صفعة تاريخية في وجه مرتزقة داعش وداعميهم، تحولت كوباني إلى ملحمة بطولية استقطبت العالم، وأدرك العالم حقيقة الدفاع فيها عن الإنسانية والقيم التي تخص عموم العالم.

إن تحرير المناطق التي احتلتها تركيا وفي مقدمتها عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكرى سبي (تل أبيض) هو ضرورة وأهمية توازي الأهمية التي تحررت بها كوباني، حيث يعتبر ذلك بداية الانهيار الفعلي للإرهاب في سوريا.

تنظيم داعش الإرهابي تحول إلى خطر كبير كان يهدد سوريا والمنطقة والعالم برمته في الفترة التي بلغت فيها قوته ذروتها بعد أن سيطر على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق، وأعلن مدينة الرقة عاصمة لخلافته المزعومة.

إن المقاومة التي ظهرت في شمال وشرق سوريا لم تكن مقاومة عادية لأنها ساهمت في حماية سوريا وعموم العالم من أن تكون تحت تهديد تنظيم داعش الإرهابي.

نتقدم في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا بجزيل الامتنان لكل القوى والشخصيات التي تضامنت مع هذه المقاومة وأوضحت للعالم عبر تضامنها وحشية داعش وفضحت داعميه وأكدت حقيقة مقاومة كوباني ضد أخطر مشروع تطرفي وإرهابي في سوريا. نتوجه بالنداء في هذه المناسبة لتلك القوى وجميع الأحرار في العالم بالمزيد من الإصرار والمتابعة للحفاظ معنا على المكاسب التي تحققت ضد داعش ومنع أن يقوم بعض الأطراف وفي مقدمتها تركيا بإعادة إنتاج جديدة للإرهاب في سوريا والمنطقة.

كما نحيي كل أبناء شعبنا في شمال وشرق سوريا ونجدد عهدنا في الإدارة الذاتية على السير قدماً نحو جعل ملحمة كوباني وكل الملاحم البطولية لشعبنا سبيلاً نحو تحقيق الحرية والديمقراطية وتحرير المناطق المحتلة".

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ANHA