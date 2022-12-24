​​​​​​​الإدارة الذاتية تندد بمجزرة باريس الثانية وتدعو للكشف عن المسؤولين

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً بصدد مجزرة باريس الثانية، أدانت فيه المجزرة وتوجهت بالعزاء لذوي الشهداء.

وجاء في مستهل البيان: "في الوقت الذي ساهم شعبنا في دحر الإرهاب ولا يزال مستمراً فإن الاعتداء الذي حصل على مقر جمعية الثقافة الكردية في فرنسا يُعيد بشكل جديد مساعِ الإرهاب لإعادة تجميع قواه وسياساته ضدّ المدنيين وضدّ العالم برمّته، هذا الاعتداء الإرهابي مجزرة، يحمل في طياته أحد أوجه الإبادة التي تُلاحق شعبنا بمختلف أشكاله في يومنا الراهن كاستمرار لموروث تاريخي للقوى التي تُحارب مكونات شعبنا ونضالهم في المنطقة؛ لتعزيز العيش المشترك والسلام".

وذكر الإدارة الذاتية أن الجهة التي نفّذت هذا الاعتداء "تتفق مع مبادئ الإبادة التي يتم ممارستها ضدّ مكونات شعبنا، هذا إن لم يكن أصحاب المبادئ ذاتهم وراء العملية."

وأدانت الإدارة الذاتية بشدة "هذه الجريمة والاعتداء الإرهابي على مقر الجمعية"، كما طالبت الحكومة الفرنسية بالكشف العاجل عن المسؤولين وراء هذا العمل الإرهابي مع البدء بتحقيق ومشاركة نتائجه مع الرأي العام الكردي والعالمي".

كما دعت فرنسا أيضاً إلى "تفهّم غضب شعبنا نتيجة العمل الإرهابي هذا والابتعاد عن استخدام العنف ضدّ شعبنا الذي يُطالب محاسبة القتلة وإعلانه للرأي العام، مؤكدين بأننا نثق بمبادئ الجمهورية الفرنسية في تعزيز الديمقراطية والمساهمة في القضاء على الإرهاب ومساعيه، نؤمن كون فرنسا عضو في التحالف الدولي لمحاربة داعش مع شركائها في قوات سوريا الديمقراطية تكافح داعش والإرهاب، كذلك نأمل بأن يكون الموقف الفرنسي بذات المستوى والتعامل مع ما حدث، كون ذلك تحدٍ إرهابيٍ واضح".

وفي ختام بيانها توجهت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتعازي لذوي الشهداء وتمنت الشفاء العاجل للجرحى".

(ك)