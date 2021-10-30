​​​​​​​الإدارة الذاتية تناقش آخر المستجدات السياسية والخدمية في المنطقة مع الأحزاب السياسية

وبدأ قبل قليل، اجتماع الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية في شمال وشرق سوريا مع الإدارة الذاتية، في مركز الدراسات والاستشارة الدبلوماسية بمدينة قامشلو، وذلك لمناقشة آخر التطورات والمستجدات السياسية في شمال وشرق سوريا، بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام، وكذلك تناول الأوضاع والخطط الخدمية للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة.

ويحضر الاجتماع الذي يدار من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد، ممثلون عن الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية في شمال وشرق سوريا، والرئيسان المشتركان للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس ونظيرة كورية.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع محورين رئيسين، هما: "تقييم الوضع السياسي ونتائج اللقاءات الخارجية والتطورات الجديدة في المنطقة، ومناقشة الأوضاع والخطط الجديدة للإدارة الذاتية حول الواقع الخدمي في إقليم الجزيرة بشكل خاص".

ويستمر الاجتماع في مركز العلاقات والاستشارة الدبلوماسية في مدينة قامشلو مغلقاً أمام الوسائل الإعلامية.

(كروب/ آ)

ANHA