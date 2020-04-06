​​​​​​​الإدارة الذاتية تمدد حظر التجوال في شمال وشرق سوريا لمدة 15 يوماً

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً اقرت فيه تمديد الحظر في شمال وشرق سوريا.

وجاء في نص البيان الذي نشرته الإدارة الذاتية على صفحتها في فيسبوك:

"بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولاحقاً لقرارنا رقم /29/ تاريخ 19/3/2020، الرئاسة المشتركة لمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا تقرر ما يلي:

1-تمديد فترة حظر التجوال بالقرار رقم /29/ تاريخ 19/3/2020 لمدة (15) يوماً بدءاً من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 7/4/2020 ولغاية 21/4/2020 ضمناً.

2-بالإضافة إلى استثناءات المذكورة بالبند /4/ من القرار رقم /29/ تاريخ 19/3/2020 يستثنى أيضاً من الحظر الصيدليات الزراعية والبيطرية والمحلات المختصة بإصلاح وبيع قطع الغيار للآليات الزراعية (حصادات- جرارات- وكل ما يتعلق بآليات الزراعية) على أن تفتح من الساعة الخامسة عصراً وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي.

3-يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه".

(س و)

ANHA