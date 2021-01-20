​​​​​​​الإدارة الذاتية تمدد فترة حظر التجوال الجزئي إلى 3 شباط

وحسب بنود القرار رقم 14 فيسمح لكافة المحلات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار بالبيع على أن تغلق في الساعة الـ 5 مساءً، باستثناء الأسواق الكبرى (البازارات والأسواق التي تفتح في أحد أيام الأسبوع كسوق الجمعة والأحد وغيرها) فتبقى مغلقة بشكل تام طيلة فترة الحظر.

واستثنى القرار المطاعم من الإغلاق حيث تفتح وتزاول عملها بشكل طبيعي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة.

كما تفتح المدارس والجامعات والمنشآت العلمية مع الحفاظ أيضاً على كافة التدابير الوقائية.

وفيما يخص حركة النقل فيسمح للباصات والبولمانات الدخول والخروج من والى مناطق الإدارة الذاتية.

أما دور العبادة فتبقى مغلقة طيلة فترة الحظر باستثناء صلاة الجمعة وقداس الأحد فيسمح بأداء شعائرها مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية اللازمة.

وتبقى كافة التجمعات الكبرى كصالات الأفراح وخيم العزاء والاجتماعات والمؤتمرات ممنوعة منعاً باتاً تحت طائلة المسائلة القانونية.

كما حث القرار جميع العاملين ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية بالحفاظ على وسائل الوقاية وارتداء الكمامات والقفازات وجعلها من ضمن حياتهم اليومية حتى الانتهاء من وباء كورونا.

وحسب كل إدارة مدنية والمناطق التي تتبع لها يحق لها إصدار القرار اللازم فيما يتعلق بفيروس كورونا.

(م)

ANHA