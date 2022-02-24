​​​​​​​الإدارة الذاتية تلغي الرسوم الجمركية على المواد العلفية المستوردة

وأصدرت اليوم الخميس، الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قراراً يحمل الرقم (41) ألغت فيه الرسوم الجمركية على المواد العلفية المستوردة.

وجاء في نص القرار

"بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبناءً على كتاب هيئة المالية رقم /440/ تاريخ 24/2/2022

ونظراً لموسم الجفاف والقحط الذي تمر به مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ولدعم مربي الثروة الحيوانية

الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، تقرر ما يلي:

۱ - تلغى الرسوم الجمركية على المواد العلفية المستوردة إلى مناطق الإدارة الذاتية المخصصة للثروة الحيوانية حتى إشعار آخر(عدا علف الدواجن المركب).

۲- يسمح لكافة التجار استيراد المواد العلفية أصولاً.

۳- يُبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه".

(س ر)