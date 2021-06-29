​​​​​​​الإدارة الذاتية تكشف سبب وفاة الشاب أمين عيسى

وجاء في نص البيان الصادر عن مركز العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية ما يلي:

"توضيح بخصوص حالة الوفاة التي حصلت في مركز الإصلاح والتأهيل في الحسكة (غويران) للمتهم أمين عيسى علي حيث تم توقيفه في ٢٢/٠٥/٢٠٢١ بتهمة دفع الرشاوي وكان قد صدرت بحقه مذكرة توقيف رسمية صادرة عن الجهات المختصة وفق الأصول، إنه وبتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢١ ورد بلاغ من إدارة المركز في حي الغويران في الحسكة بحدوث حالة وفاة وبذلك تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ونقل الجثة الى مشفى الشهيدة سارية للكشف على الجثة وإبلاغ جميع الجهات المعنية من النيابة العامة و الطبيب الشرعي، وبعد الكشف والسؤال من الأعضاء الذين رافقوا سيارة الإسعاف التي نقلت المرحوم تبين للنيابة بأن المرحوم كان موقوفاً لدى لجنة المتابعة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بتهمة الفساد ودفع الرشاوي وأن المرحوم كان يعاني من أمراض سابقة ومشاكل صحية وكان يتناول الادوية التي قام أهل المرحوم بجلبها له إلى المركز وفق وصفات طبيبة مرفقة، وبالكشف على الجثة تبين عدم وجود أي اثار عنف وشدة وتعذيب وأن سبب الوفاة عبارة عن جلطة دماغية ناجمة عن توتر شرياني حسب التقارير الطبية، تم دعوة عائلة المرحوم ومنهم أخيه وتم اعلامهم بالأمر حسب الأصول وتم التأكيد لهم من قبل الجهات المختصة بانه في حال وجود شكوك حول التقارير الطبيبة بإمكان العائلة تسمية خمسة أطباء من قبلهم من اجل الكشف على الجثة ومعرفة أسباب الوفاة.

تفاجئنا في مكتب شؤون العدل والإصلاح بانتشار معلومات عن حالة الوفاة بشكل مخالف للحقيقة والواقع لحالة الوفاة ونشر صور مخالفة للقيم والأصول الإنسانية وتحريف الحقيقة وأن الصور التي نشرت تم مونتاجها على برامج الفوتوشوب.

وان الوثائق والتقارير الطبية تدحض هذه الادعاءات العارية عن الصحة وأننا نؤكد ان الغاية من هذه الادعاءات هي خلق الفتنة وتشويه صورة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، لذا نؤكد للرأي العام ان ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التحريض عارية عن الصحة ومنافية للأخلاق المهنية للاعلام.

وأننا نتوجه باحر التعازي لذوي المرحوم ونؤكد بان مثل هذه الحالات من الطبيعي ان تحصل بكل أسف.

وفي حال كان لدى ذوي المرحوم أي شكوك بحالة الوفاة نحن على استعداد لتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات الوفاة".

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ANHA