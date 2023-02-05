​​​​​​​الإدارة الذاتية تجري زيارة لمقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية المحاصرين

ضم الوفد الزائر إلى مقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود في الفترة الممتدة بين 31 كانون الثاني المنصرم و4 شباط الجاري، الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بريفان خالد، ونائب المجلس التنفيذي، حمدان العبد، والرئيسة المشتركة للإدارة العامة للمحروقات، عبير خالد، والرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، مريم محمد، ونائب الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان فاضل.

وزار الوفد مخيمات المهجرين، والأحزاب السياسية والمؤسسات والمجالس في المقاطعة والحيّين.

أبرزها (مجلس ناحية تل رفعت، مجلس ناحية شيراوا، مجالس مخيمات برخدان وسردم والعودة، مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، مؤتمر ستار، حركة المجتمع الديمقراطي، حركة الشبيبة الثورية السورية، مجلس سوريا الديمقراطية في الشهباء، حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب سوريا المستقبل، مديرية الآثار، وقوات الحماية المجتمعية، ومركز قوى الأمن الداخلي في حلب، بلدية الشيخ مقصود)

وركز في لقاءاته على الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات والأهالي في ظل الحصار المفروض على المقاطعة والحيّين، والذي يتزامن مع الهجمات المستمرة للمحتل التركي ومرتزقته على الشهباء.

وزار أيضاً، المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة في المنطقة (مشفى آفرين ومشفى تل رفعت والهلال الأحمر الكردي)، واطلاعه على سير عملها في ظل الحصار وعدم توفر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية؛ بنتيجته.

كما زار الوفد وجهاء العشائر الكردية والعربية في المنطقة وتضم (عشيرة البو خميس، البوبنة، البو بطوش، الجيسات، البو عيسى) وتحدثوا عن السياسات التي ينتهجها الاحتلال التركي والمتربصين بالمنطقة.

(كروب/ س ر)

ANHA