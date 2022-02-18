​​​​​​​الإدارة الذاتية تجدد استعدادها التام لأي جهود تضمن تحقيق الحل والتوافق السوري

وأصدر نائب الرئاسة المشتركة في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فنر الكعيط، اليوم الجمعة، تصريحاً إلى الرأي العام والإعلام، رحب فيها بالجهود التي تفضي إلى الاستقرار في سوريا.

وجاء في مستهل تصريح الكعيط: "تابعنا تصريحات السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية حول موضوع اللجنة الدستورية في سوريا وتطرقه إلى ضرورة مشاركة مناطق الإدارة الذاتية فيها، هذه التصريحات تعبّر عن حقيقة الحاجة السورية في هذه المرحلة كما سابق المراحل الأخرى، حيث تتفق هذه التصريحات مع رؤية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حول ضرورة رؤية الواقع السوري كما هو؛ مع ضرورة مشاركة كل السوريين بكافة مكوناتهم في عملية الحل والحوار السوري والمشاركة في لجنة صياغة دستور الذي يعبّر عن حاجة السوريين ويضمن لهم مستقبل عادل ومتساوٍ".

وأضاف التصريح: "في الوقت الذي نرى تصريح السيد بوغدانوف بأنه إيجابي ومشجع، فإننا نجدد موقفنا في استعدادنا التام لأي جهود تضمن تحقيق الحل والتوافق السوري. كما نؤكد أن روسيا لها دور مهم في هذا الإطار، ونرحب بدورها الضامن لكل الجهود السورية التي تفضي إلى الاستقرار وأي جهود أخرى لكل من يريد المساهمة في هذا المجال. مع تأكيدنا التام كمكونات شمال وشرق سوريا على أننا لسنا مع أي مساس بالوحدة السورية لا الجغرافية ولا المجتمعية".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد أكد، أمس الخميس، على ضرورة مشاركة ممثلي "السكان الأكراد" في عملية "الإصلاح الدستوري" بسوريا، وقال لـ RT: "إذا كنا نتحدث عن الإصلاح الدستوري، فنحن ندعم مشاركة ممثلي السكان الأكراد أيضاً في العملية، وذلك سيحول دون أي اتهامات بالانفصال".

وتعتبر "اللجنة الدستورية" من مخرجات مؤتمر "سوتشي" في مطلع عام 2018، وقد عقدت آخر جولة للجنة (وهي السادسة) في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المنصرم، دون أن تحقق نتيجة.

(س ر)