​​​​​​​الإدارة الذاتية تحتفل بذكرى تأسيسها

ونظمت الاحتفالية في صالة بيلسان في ناحية عامودا، بمشاركة ممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وممثلين عن الأحزاب السياسية ووجهاء وأعيان إقليم الحزيرة، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وفدراسيون جرحى الحرب، ومجلس عوائل الشهداء، مؤتمر ستار، وممثلين عن القوات العسكرية في إقليم الجزيرة.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة طلعت يونس استذكر في مستلها جميع الشهداء، وقال إن إعلان تأسيس الإدارة الذاتية هو ثمرة لتضحيات ونضال الشهداء، وثورة الـ 19 من تموز.

كما ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة نظيرة كورية كلمة أشادت فيها بمنجزات الإدارة الذاتية، ونوهت إلى أن مؤسسات الإدارة سعت من أجل أداء مهامها في مختلف المجالات الخدمية والإدارية.

الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر القت كلمة في الاحتفالية قالت فيها إن الإدارة الذاتية حررت شعوب المنطقة من نظام متسلط، وأضافت: "إننا في مجلس سوريا الديمقراطية نثق بقدرة مشروع الإدارة الذاتية في حل الأزمة السورية".

وتخلل الحفل إلقاء قصائد شعرية من قبل الشاعر فرهاد مردي.

(ك)

ANHA