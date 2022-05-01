​​​​​​​الإدارة الذاتية تهنئ العالم الإسلامي وشعب شمال وشرق سوريا بعيد الفطر

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، برقية تهنئة، بمناسبة عيد الفطر، والذي يصادف يوم غد الإثنين، أول أيامه.

وجاء في نص البرقية:

"بمناسبة عيد الفطر السعيد

الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا

تتقدم بأحر التهاني والتبريكات للعالم الإسلامي عامة، ولشعبنا في سوريا وشمال وشرق سوريا خاصة، ونهنئ جميع عوائل شهدائنا الأبرار رمز العطاء والتضحية، ونتمنى أن يعيش أهلنا في سوريا فرحة العيد بالأمن والأمان والطمأنينة والسلام".

تقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم".

يشار إلى أن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، أصدرت يوم أمس الأحد، تعميماً قررت بموجبه تعطيل كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية، اعتباراً من يوم الإثنين ولغاية يوم الأربعاء القادم بمناسبة عيد الفطر.

(س ر)