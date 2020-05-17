​​​​​​​الإدارة الذاتية تحدد سعر شراء محصول الشعير وتناقش سعر القمح

عقدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم، اجتماعاً حول مناقشة أوضاع وأسعار المحاصيل الزراعية للعام الجاري.

وحضر الاجتماع الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي والرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة وممثلو الاتحادات الفلاحية في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.

وتم خلال الاجتماع إقرار السماح للتجار بشراء محصول الشعير من المزارعين بشرط ألا يقل سعره عن 150 ل.س لـ كغ الواحد، بالإضافة إلى السماح لهم بتصدير الشعير إلى خارج مناطق الإدارة الذاتية.

وتطرق المجتمعون إلى مسألة تعديل تسعيرة شراء محصول القمح للموسم الحالي، والذي كان قد تم تحديد سعره بـ 225 ليرة سورية، وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية.

وسيتم طرح التسعيرة الجديدة لمحصول القمح خلال اجتماع يُعقد في وقت لاحق.

(د ج)

ANHA