​​​​​​​الإدارة الذاتية تحدد سعر شراء محصول القمح للموسم الزراعي 2020

مع اقتراب موسم الحصاد لعام 2020، عقدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعاً لتحديد سعر محصول القمح لهذا العام، بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ونواب الرئاسة المشتركة، والرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة، في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والرئاسة المشتركة لهيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وممثلي اتحادات الفلاحين في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.

وخلال الاجتماع حددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سعر شراء محصول القمح للموسم الزراعي 2020 بـ 225 ليرة سورية للكيلو، مع مراعاة الدرجات.

وكان الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلمان بارودو قد صرح لوكالتنا في وقت سابق أنهم جهّزوا 20 مركزاً لاستلام المحاصيل الزراعية "القمح والشعير" من المزارعين، وأنه سيتمّ توزيع أكياس الـ "خيش" على المزارعين كافة وبأسعار مدعومة.

(أ س)

ANHA