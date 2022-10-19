​​​​​​​الإدارة الذاتية تحدد أولوياتها للعام المقبل بالتشارك مع الشعب

بهدف ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية مع الإدارة الذاتية وتحديد أولويات مشاريعها لعام 2023، نظمت اليوم، الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، ورشة عمل في صالة ماربيلا بمدينة الحسكة.

وحضر الورشة ممثلون عن المؤسسات المدنية والقوى والأحزاب السياسية، ووجهاء وشيوخ العشائر الكردية والعربية، وممثلون عن مؤتمر الإسلام الديمقراطي بالإضافة إلى الهيئات والاتحادات والمجالس التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية في الإقليم.

وبدأت أعمال الورشة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، نظيرة كورية كلمة أشارت فيها، إلى أن "الإدارة الذاتية خطت خطوات مهمة في إدارة المنطقة التي شهدت وماتزال تشهد حرباً وتحديات كبيرة على كافة الأصعدة منذ تأسيسها وحتى اليوم".

وأكدت أن "الإدارة الذاتية سعت إلى ترسيخ الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، حيث كان من ضمن برنامج الإدارة عقد الاجتماعات الجماهيرية عبر هيئاته مع كافة شرائح المجتمع، وعقدت ورشات العمل مع المختصين وكافة الفئات الشعبية، لتحديد أولويات عملنا لعام 2023 وخطط مشاريع استراتيجية مستقبلية وفق ما تمتلكه الإدارة من إمكانات وإيرادات حسب حجم الموازنة السنوية لهذا العام والتي قدرت بـ 18 مليون دولار".

وشددت في نهاية حديثها، على أن الإدارة تسعى من خلال مؤسساتها الخدمية، إقامة مشاريع استثمارية إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في المناطق الإدارة الذاتية".

من جانبه، بيّن الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، حكمت حبيب أن "قرارات الشعب يجب أن تكون قرارات موحدة من خلال توافقات شعبية لأن الشعب بوصلة الحقيقة".

كما أوضح الرئيس المشترك لمكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة، مجيد حاج علي "أن منهجية عمل مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء هو إتباع أسلوب الفكر والتخطيط الاستراتيجي، والذي يتم من خلال المقاييس والمعايير التي تعتبر أساسها تقييم تلك المشاريع التي تكتسب الأولوية في التنفيذ وفق معادلات رياضية ونسب مئوية ثابتة".

وبعد الانتهاء من الكلمات، فتح باب النقاش أمام الحضور لتقديم مقترحاتهم وآرائهم حول مخططات الإدارة الذاتية لعام 2023، إذ ركزت مقترحاتهم على ضرورة " تطوير القطاع الصناعي، والتجاري والزراعي والخدمي، والتركيز على قطاع التربية والتعليم والقطاع الصحي خاصةً، وتأمين فرص العمل للمواطنين.

(ب ر/ م ح)

ANHA