​​​​​​​الإدارة الذاتية تدين اتهامات روسيا والحكومة السورية حيال معبر تل كوجر 

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، أوضحت من خلاله أن الحكومة السورية وروسيا أصدرتا في تاريخ 13 أيار بياناً مشتركاً اتهمتا فيه بأن الغاية من فتح معبر تل كوجر هو نقل الأسلحة "إلى التشكيلات الكردية" حسب وصفهما، وعبور المسلحين والمصابين بفيروس كورونا إلى أراضي الدول المجاورة بالإضافة إلى عمليات التهريب والتجارة.

ونفت الإدارة الذاتية هذه الاتهامات وقالت: "هذا الكلام غير دقيق ومردود، وله علاقة بمواقف وأجندات سياسية لروسيا والحكومة السورية، الغاية منها حصار هذه المنطقة وممارسة ضغوطات سياسية على الإدارة الذاتية، هذه التوجهات ليس لها علاقة بمصلحة الشعب السوري".

الإدارة الذاتية بيّنت أن روسيا مارست حق النقض ( الفيتو) فيما سبق لإغلاق هذا المعبر، الذي كان يستخدم فقط لإدخال المواد الانسانية والإغاثية لشمال وشرق سوريا، وقالت: "هذه المنطقة يعيش فيها الملايين من المواطنين بالإضافة إلى عشرات الآلاف من النازحين في المخيمات عدا مخيمي الهول وروج".

ونوهت الإدارة الذاتية أن هيئة الصحة في الإدارة الذاتية أكدت أن منظمة الصحة العالمية لم تقم بواجبها، والحكومة لم تتعاون مع الإدارة، ولم توقف رحلات الطيران من دمشق، وساهمت في تهريب المسافرين لعدم إخضاعهم للحجر الصحي، وهذا ما كان يهدد على الدوام بانتشار الوباء.

وأكدت الإدارة الذاتية أن إغلاق معبر تل كوجر في الوقت الذي يهدد فيروس كورونا المنطقة، وحرمانها من استلام المواد الضرورية لمواجهة هذا الوباء كأجهزة P C R وأجهزة التنفس الاصطناعي والمعقمات والأدوية وغيرها، بالإضافة إلى الضائقة الاقتصادية نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية، سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وقالت: "نؤكد أن هذا المعبر لم يُستخدم إلا لإدخال المواد الانسانية، والمساعدات التي تقدمها دول التحالف إلى قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة داعش التي تدخل عن طريق معبر آخر ليس له علاقة بمعبر تل كوجر/اليعربية"٠

وشددت الإدارة الذاتية على ضرورة فتح معبر تل كوجر لتقديم المساعدات الإنسانية ومستلزمات مواجهة وباء كورونا، وحمّلت الدول التي تمنع افتتاحه مسؤولية تداعياته الكارثية على الملايين من سكان المنطقة.

ودعت الإدارة الذاتية عبر بيانها كل الأطراف في سوريا إلى عدم تسيس المسائل الإنسانية لصالح خريطة النفوذ في سوريا، وبيّنت أن الظروف التي تمر بها المنطقة وسوريا خاصة وفي ظل هذا الوباء تتطلب من الجميع التحرك بمسؤولية والعمل لما يفضي إلى تجاوز هذه الجائحة الخطيرة، مع بذل الجهود لتحقيق الاستقرار والتوافق السوري- السوري.

(ب ح/ أ ب)

ANHA