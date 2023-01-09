​​​​​​​الإدارة الذاتية تدعو الأمم المتحـدة لإعادة فتح معبر تل كوجر

وجهت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رسالة ٳلی الأمـيـن العام للأمم الـمتحدة أنطونيو غوتيريش طالبت فيه العمل على إعادة فتح معبر اليعربية (تل كوجر).

وجاء في نص الرسالة التي وصلت وكالتنا نسخة منه:

"إلــى السيد الأمين العاـم للأمم الـمتحدة أنطونيو غوتيريش الـمـحــتـــرم

تــحــيــــــة:

نرسل لكم هذه الرسالة من سوريا وبالتحديد من شمال وشرق سوريا نستعرض فيها باختصار الوضع الإنساني السيء الذي يعانيه الملايين من أبناء منطقتنا ما بين سكانها الأصليين والقادمين إلى مناطقنا من باقي المناطق السورية الفارين من ويلات الحرب والقتل، كما تعلمون نعاني من حصار جائر على مناطقنا من قبل عدة أطراف تمارس الابتزاز السياسي وذلك من خلال تغليفه بإطار إنساني.

لقد صدرت الكثير من القرارات الأممية حول سوريا حوالي 15 قرار بينها أربعة قرارات متعلقة بالوضع الإنساني القرار 2193/ القرار 2161/ القرار 2191/ والقرار 2258؛ نحن نثق بأن الأمم المتحدة مؤسسة رائدة في تقديم الدعم الإنساني والنظر إلى الواقع الإنساني دون تجزء ولكن وبكل أسف ما يحصل الآن وخاصة مع إغلاق معبر اليعربية (تل كوجر) منذ عام 2021 من خلال فيتو الروسي الصيني يمثل إجحافاً بحق الملايين من المدنيين ويتعارض مع كل المواثيق الأممية خاصة وأن هنالك من يعمل على تسيس الوضع الإنساني في سوريا ولا ينظر إلى هذا الوضع بنظرة واحدة بل يتم ذلك حسب مصالح البعض.

سيادة الامين العام:

إن قرار استمرار إغلاق معبر اليعربية (تل كوجر) هو قرار مجحف ويزيد من معاناة المنطقة وله تداعيات سلبية مباشرة على مجمل الأوضاع ليس فقط في مناطقنا وإنما في سوريا برمتها لأننا جزء من سوريا كذلك مع استمرار الاغلاق تزداد التبعات الاقتصادية والإنسانية ويقوي ذلك إجراءات الحصار المفروضة على شعبنا نرى بأنه وفي ظل الأوضاع التي تمر بها سوريا إعادة النظر في قرار إغلاق معبر اليعربية (تل كوجر) ضرورة ملحة وعاجلة حيث لا بد من قراءة الواقع السوري بشكل صحيح خاصة الواقع الإنساني بأننا اليوم نعاني من العديد من المشاكل المتجذرة والتي تحتاج بأن يتم التركيز عليها من أجل تجاوزها وضمان الاستقرار والسلام في بلادنا في سوريا.

الإرهاب وكذلك التوافق السياسي السوري والحوار الوطني إجراءات مهمة لا بد من العمل لتحقيق نتائج إيجابية فيها وذلك وفق ما يتناسب مع القرار 2254 لكن وجود وضع إنساني سيء يزيد من عدم القدرة على التركيز نحو تجاوز هذه المعضلات التي تم ذكرها وبالتالي نحن أحوج اليوم لأن نتدارك هذه العقبات بالسرعة القصوى. حيث يوجد نازحون ولاجئون في مناطقنا، وأيضاً حوالي مليون نازح سوري وصلوا إلينا كما تم الإشارة وكذلك 15 مخيم للاجئين، المساعدات التي تصل يتم فرضها عن طريق النظام ويتم استغلالها ولا تصل مستحقات المنطقة وتزداد المعاناة هذه مع استمرار إغلاق معبر اليعربية- تل كوجر.

باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وباسم الملايين الذين يعيشون في مناطقنا نرفع لكم طلباً خاصاً بالوضع الإنساني يتضمن العمل على إعادة فتح معبر اليعربية (تل كوجر) والمساهمة الأممية في التخفيف عن سوريا وكذلك مناطقنا هذه الأعباء الاقتصادية والإنسانية الصعبة من خلال فصل الوضع الإنساني عن الوضع السياسي والقيام بالمسؤوليات الأممية اللازمة في هذا الإطار لأننا نمر بمرحلة تاريخية صعبة يترتب على الأمم المتحدة دور تاريخي خاصة ضمن مهامها ومسؤولياتها الإنسانية".

(ك)

ANHA