​​​​​​​الإدارة الذاتية تبارك الأول من أيار على كافة العمال

وبمناسبة يوم عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار، أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام قالت فيه:

"يُصادف اليوم الواحد من أيار عيد العمال العالمي، العيد الذي يعبر عن دور وأهمية العمال الكادحين المناضلين في المجتمع، حيثُ إنهم يعتبرون من الركائز الرئيسية والأعمدة المهمة في المجتمع، ويساهمون عبر جهدهم وتعبهم ونضالهم في تطوير جوانب عدة لمجتمعاتهم، وهم يمثلون قيم المجتمع الديمقراطي.

لا شك أن الطبقية والفروقات المجتمعية سيطرت على المشهد السوري على الدوام، حيثُ لم ينل العمال لقاء جهدهم وتعبهم ما كان يريدونهُ ويستحقونه، وتعتبر الحقوق المنقوصة للعمال من أهم الأسباب والدواعي التي دفعت بالطبقة الكادحة لأن تخرج وتصدح في الساحات مطالبةً بحقوقها، الآن ، وسطَ كل هذا التعقيد والحلول الغائبة عن المشهد السوري، فإن أحقية العمال بأن يكون لهم دور يليق بكدحهم في مستقبل سوريا، يعتبر أمراً أساسياً ومهماً.

نستقبل الواحد من أيار وسطَ الأزمة الطارئة والوباء العالمي المنتشر، وكلنا آلم فيما تؤول إليه أمور الطبقة العمالية وكافة طبقات المجتمع، لكن كل هذا لا يمنعنا في أن نستذكر هذا العيد التاريخي ، وأن نتوجه بالتهنئة لعموم العمال والعاملات كإدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا.

آملين أن يعمَّ الخير والسلام والعافية في العيد القادم وصولاً لسوريا ديمقراطية جديدة، تكون فيها الفرص متكافئة على أسس العدالة والمساواة، وتضمن دور العمال والكادحين وتقدّسُ سعيهم الدؤوب في تقدّم المجتمع وتطويره عبر ما تقوم به إياديهم الخيّرة.

كل عام وجميع العاملات والعمال

في شمال وشرق سوريا وعموم سوريا والعالم بألف خير".

(ل)

ANHA