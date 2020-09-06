​​​​​​​الإدارة الذاتية تعزي بوفاة الدكتور ديفيد غريبر: فقدت البشرية مفكرًا إنسانيًّا

وورد في نص العزاء:

تلقينا نبأ وفاة الدكتورديفيد غريبر (نيويورك 12 فبراير 1961 - البندقية 2 سبتمبر 2020) بكل أسف لأن البشرية فقدت بوفاته مفكرًا إنسانيًّا وعالمًا أنثروبولوجيًّا مهمًّا، وفقد شعبنا صديقًا وفيًّا توسم به خيرًا له وللإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وكان الفقيد قد زار مناطق روج آفا/ شمال وشرق سوريا عدة مرات واطلع على التجربة الديمقراطية وأخوة الشعوب التي تتمتع بها كل المكونات في مناطقنا.

كان عالمًا أنثروبولوجيًّا وناشطًا أناركيًّا أمريكيًّا، وصفه زميله موريس بلوخ بأنه أفضل منظّر في الأنثروبولوجيا على مستوى العالم، وقد حصل غريبر على درجة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا، وله الكثير من المؤلفات التي أغنت المكتبة العالمية والفكر الإنساني.

إننا في دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باسمنا وباسم شعبنا نتقدم للبشرية وللولايات المتحدة الأميركية ولأسرة الفقيد بأحر التعازي بوفاة الدكتور ديفيد غريبر.

السلام لروحه وكل العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه".

(سـ)