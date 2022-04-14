​​​​​​​الإدارة الذاتية تعطل الدوام في مؤسساتها في 17 و24 نيسان بمناسبتي الجلاء والفصح المجيد

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس، تعميماً يحمل الرقم (6)، لتعطيل الدوام في دوائرها ومؤسساتها ليومين، وذلك بمناسبة الجلاء الفرنسي عن سوريا في الـ 17 من نيسان 1946، وعيد الفصح المجيد.

وقالت في تعميمها:

"استناداً إلى قانون العطل الرسمية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا تعمم ما يلي:

1- تُعطّل كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يومي الأحد الواقع في 17/4/2022 و 24/4/2022، وذلك بمناسبة حلول (عيد الجلاء وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع للتقويم الغربي والشرقي).

باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل.

٢- يعمم لكل من يلزم بتنفيذه".

(س ر)