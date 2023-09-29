​​​​​​​الإدارة الذاتية تعقد اجتماعاً لوجهاء عشائر إقليم الفرات

بدأ الاجتماع الذي عقدته الإدارة الذاتية في إقليم الفرات لوجهاء العشائر في مجلس ناحية صرين، بكلمة ألقاها رئيس المجلس العام لحزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات، فرحان حج عيسى الذي أكد أن الوطن يستحق أن يعيش الجميع فيه بحرية وأمان.

وأضاف: "تعرضنا للاضطهاد كثيراً، لكننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتصحيح المسار، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة الشعوب، وأن كل الذين أتوا إلى مناطقنا لم يأتوا لأجلنا؛ بل لتحقيق مصالحهم".

واختتم الاجتماع بالإدلاء ببيان باسم وجهاء إقليم الفرات قرأه الشيخ حازم حمدان وجيه عشيرة العون.

أوضح البيان أن الأزمة السورية دخلت عامها 12 دون وجود أي بوادر لحلها نتيجة التدخّلات الدولية خدمة لمصالحها وتعنّت النظام السوري وإعلانه للحل الأمني والعسكري دون البحث عن الحلول السلمية بحوار وطني".

أضاف البيان إن "إفلاس المعارضة المرتهنة لأجندات إقليمية خارجية، واعتمدوا ثقافة الحرب والقتل، وكان كل أهدافهم هو التآمر ضد شمال وشرق سوريا عبر الاعتماد على نشر العملاء بين المكونات لبث الفتنة، ولا يختلف عنها النظام السوري الذي بدأ بنشر الفوضى في مناطقنا".

وأكد البيان أن "مشروع الإدارة الذاتية هو الحل الوحيد للأزمة السورية، لأنه مشروع وطني بعيد عن العنصرية والطائفية".

شدد البيان "نحن وجهاء عشائر إقليم الفرات نرفض وندين محاولات بث الفتنة وسنقف صفاً واحداً إلى جانب قواتنا قوات سوريا الديمقراطية؛ لأنها أمل شعب المنطقة".

(ن ك/ف)

ANHA