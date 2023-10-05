​​​​​​​الإدارة الذاتية تعمل على تحسين الكهرباء في تل حميس و300 من قراها

أعلن الموقع الرسمي للإدارة الذاتية الديمقراطية في 3 تشرين الأول الجاري، عن المباشرة بإعادة تأهيل محطة تحويل تل حميس 66/20Kv، التي خرجت عن الخدمة منذ أكثر من 10 أعوام، أثناء احتلال المجموعات المرتزقة للناحية.

وبعد دخول المجموعات المرتزقة إلى ناحية تل حميس أواخر 2012، واحتلالهم لها، تعرضت البنية التحتية فيها ومحطات المياه والكهرباء للسرقة والتخريب، قبل أن تحررها وحدات حماية الشعب والمرأة في 27 شباط 2015.

وباشرت مؤسسة الكهرباء في تل حميس، وبالتنسيق مع مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة، العمل على إعادة المحطة للعمل، بعد توفير كافة المعدات والمستلزمات اللازمة لإعادة تأهيلها، حسب الرئيس المشترك للمؤسسة خليل العمري.

وسيستفيد مركز الناحية ونحو 300 من القرى التابعة لها بعد انتهاء أعمال الصيانة والتأهيل منها، من حيث تحسين عدد ساعات التغذية الكهربائية وجودتها.

ونوّه الرئيس المشترك لمؤسسة الكهرباء في تل حميس، خليل العمري، أن ساعات تقنين الكهرباء في ناحية تل حميس وقراها ستتحسن بعد الانتهاء من أعمال التأهيل، قائلاً: لأن سعة المحطة من التغذية الكهربائية عالية وبإمكانها تغذية القرى بالتيار الكهربائي بشكل جيد".

هذا ووفقاً للقائمين على العمل فإن تكلفة إعادة التأهيل ستتجاوز 500 ألف دولار أميركي، فيما سيستغرق العمل نحو 40 يوماً إلى أن تدخل المحطة بشكل كامل للخدمة.

(م ح/سـ)

ANHA