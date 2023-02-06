​​​​​​​الإدارة الذاتية تعلن تعطيل الدوام في كافة المدارس والمؤسسات حتى الخميس المقبل

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين، بياناً أعلنت فيه تعطيل الدوام في المدارس والمؤسسات حتى يوم الخميس المقبل، جاء فيه:

"بناءً على ما تشهده المنطقة بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، وحرصاً منا على سلامة أهلنا في شمال وشرق سوريا.

تُعطل كافة المدارس والمؤسسات التابعة للإدارة الذاتية، اعتباراً من اليوم الإثنين 6 شباط 2023 وحتى يوم الخميس 9 شباط 2023 ضمناً.

ويستثنى من القرار المؤسسات والدوائر التي يتوجب استمرار العمل فيها.

كما نهيب شعبنا بتوخي الحيطة والحذر واللجوء إلى الساحات حال شعورهم بزلزال آخر".

(ف)