​​​​​​​الإدارة الذاتية تعلن استلام 200 ألف طن من القمح خلال 14 يوماً

كشفت هيئة الزراعة والري لشمال وشرق سوريا، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الافتراضي، أن كمية القمح المستلمة بلغت 200 ألف طن. في حين توقعت الهيئة وصول الكمية هذا العام إلى مليون طن.

وتستمر عملية استلام القمح في يومها الـ 14 دون أي عوائق وسط تزايد توريد المزارعين لمحصولهم إلى المراكز المخصصة.

وكانت هيئة الزراعة والري قد حددت 25 مركزاً موزعاً على جغرافية شمال وشرق سوريا لاستلام محصول القمح من المزارعين بسعر 43 سنتاً للكيلو غرام الواحد مع مراعاة نظام الدرجات.

وتتوزع المراكز في إقليم الجزيرة "مركز ناحية ديرك وبروج وتل علو وكر زيارات وتربه سبيه وتل معروف وقامشلو وعامودا وحطين وكبكا والحسكة وصباح الخير".

وفي ريف دير الزور: مركزا "سبعة كيلو وهجين"، وفي منطقة الرقة مراكز "سلحبية، وكالطة، وبدر، وكبش، وشنينة، والرافقة"، وفي منطقة الطبقة مركز "صوامع البو عاصي"، بالإضافة إلى مركز منبج، وفي كوباني "صوامع روفي وجلبية وصرين".

(خ ع/آ)

ANHA