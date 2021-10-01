​​​​​​​الإدارة الذاتية لشنكال: لن نقبل باحتلال شنكال من قبل مسلحي PDK الذين كانوا سبباً في الإبادة

أصدرت الإدارة الذاتية لشنكال اليوم بياناً عاجلاً حيال محاولات الديمقراطي الكردستاني دخول شنكال عبر قواتها المسلحة، في حين أكدت الإدارة أنها تلقت مؤخراً بعض معلومات بأن الديمقراطي الكردستاني سيحاول السيطرة على شنكال بقوة السلاح، ووصفت الإدارة الذاتية لشنكال هذه المحاولات بالاستفزازية.

وأكدت الإدارة أنها لن تلتزم الصمت في وجه هذه المحاولات، ولن تقبل احتلال شنكال بأي شكل من الأشكال، وستمارس حقها في الدفاع المشروع حتى النهاية، كما دعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات حيال هذه الأعمال الاستفزازية من قبل الديمقراطي الكردستاني.

وجاء في بيان الإدارة الذاتية لشنكال حيال هذا الموضوع، مايلي:”تلقينا مؤخراً معلومات تفيد أن الديمقراطي الكردستاني يحاول دخول شنكال بقواتها العسكرية، والقيام باستفزازات وتأليب شعبنا ضد بعضه البعض.

نحن كإدارة ذاتية في شنكال، نرى هذه الأمر خطيراً للغاية، نحذر الرأي العام من هذه الموضوع وندعوه لعدم الصمت في وجه هذه الاستفزازات، وكما هو معلوم، نحن في طور الانتخابات البرلمانية في العراق، ولكي أن تجري الانتخابات بطريقة ديمقراطية وحرة، كإدارة ذاتية أنجزنا المهام التي تقع على كاهلنا، نحن نعتبر أنه من المهم للغاية بالنسبة لمستقبل العراق والشعب الإيزيدي عدم وقوع أي حوادث في شنكال، وعلى وجه الخصوص منذ عام 2017 الوضع الأمني في شنكال جيد والعملية الانتخابية ستكون ديمقراطية وآمنة للغاية، والدليل على ذلك أن بابا شيخ كان يزور شنكال ويتنقل من بيت إلى بيت بكل رياحية وسط استقبال حار من الأهالي.

“جلب القوات المسلحة استفزاز”

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية، جلب الديمقراطي الكردستاني إلى شنكال يعد استفزازاً، ومن الواضح أن مرشح الديمقراطي الكردستاني لن يفوز في الانتخابات البرلمانية العراقية قي شنكال، لذلك تعمل على إخفاء هزائمها عبر خلق الفوضى والصراعات.

“لن نقبل بمسلحي الديمقراطي الكردستاني وسنقاوم”

نعلنها للرأي العام أننها لن نقبل بمسلحي الديمقراطي الكردستاني اذا ما حاولوا القدوم لشنكال، سنبدي مقاومة كبيرة في وجههم، سنمارس حقنا في الدفاع المشروع، ولن نقبل باحتلال شنكال من قبل أولئك الذين كانوا سبباً في الإبادة على الشعب الإيزيدي، نؤكد أن الديمقراطي الكردستاني يتحمل جل المسؤولية عن أي اضطراب سيحصل في شنكال، كما ندعو حكومة العراق للقيام بمسؤولياتها حيال هذا الموضوع والوقوف في وجه هذه الاستفزازات”.

المصدر: روج نيوز