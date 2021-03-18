​​​​​​​الإدارة الذاتية لشنكال: كما في عفرين الاحتلال التركي يسعى لضرب الإرادة الحرة لشنكال

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وفي هذا السياق، أصدر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال بياناً إلى الرأي العام.

وأكد البيان أن الاحتلال التركي وبهدف القضاء على الديمقراطية والسلام شنت هجمات احتلالية على مقاطعة عفرين الآمنة، وخلال السنوات الثلاث الماضية من الاحتلال ارتكبت تركيا العديد من المجازر بحق أهالي عفرين.

وأشار البيان إلى أن تركيا تحاول اليوم وعبر اتفاقية هولير – بغداد لضرب إدارة المجتمع الإيزيدي في شنكال كما فعلت قبل ثلاث سنوات بحق أهالي عفرين.

ونوّه البيان إلى أن الاحتلال التركي "دائماً ما يسعى إلى النيل من إرادة الشعوب أين كان، ونلاحظ اليوم أن الشعوب المنادية بالحرية والديمقراطية دائماً في صراع مع الدول المحتلة، ونحن على ثقة تامة إن ارادة الشعوب اقوى من تلك الدول".

وأكد بيان مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال على أن مقاومة ونضال أهالي عفرين مستمرة ضد الاحتلال التركي وهم مصرون على العودة وإنهاء الاحتلال في عفرين، “ونحن كمجلس الإدارة نبارك هذه المقاومة ونعاهد بأننا سنواصل دعمنا لأهالي عفرين حتى إنهاء الاحتلال”.