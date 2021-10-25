​​​​​​​الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تفتتح أول معهد صحي في المنطقة

بهدف تطوير القطاع الصحي في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، ولسد الثغرات الموجودة، ونتيجة النقص في الكوادر الطبية، افتتحت اليوم هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، معهداً صحياً في مدينة الحسكة، شمال وشرق سوريا، خلال مراسم رسمية.

وحضر الافتتاح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى، والناطقة باسم لجنة الصحة بمقاطعة الحسكة سهام ملا علي، الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة خبات سليمان وسمر عبد الله، والعشرات من أسر الشهداء وأعضاء المؤسسات والمراكز المدنية في المدينة، بالإضافة إلى كادر وطلبة المعهد.

وبدأت المراسم بقص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيد قهرمان جيجك، سلطانة أحمد، ليتجول الحضور بعدها في قاعة المعهد.

وعن ذلك، بيّن الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، خلال لقاءٍ مع وكالتنا، أن الهدف من افتتاح المعهد هو تطوير القطاع الصحي في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

مؤكداً أن هؤلاء الطلبة سيتلقون التعليم لمدة عامين، وسيتخرجون بصفة ممرضين، وسيتم فرزهم لاحقاً على جميع المشافي في شمال وشرق سوريا.

وأعلنت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، عن مفاضلة قبول الطلبة للمعهد الصحي "قسم التمريض"، للعام الدراسي في تاريخ في الـ 7 من شهر أيلول/سبتمبر المنصرم، استمرت لغاية الـ 20 من الشهر ذاته، قُبل فيها 35 طالبـ/ ـة من الحاصلين على الشهادة الثانوية بفرعها العلمي، بعد الفحص الكتابي في الـ 11 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وسيتلقى الطلبة على مدار عامين من دراستهم، دروساً نظرية وعملية عن التمريض، داخل المعهد وفي المختبرات والمشافي، وسيتم في المستقبل افتتاح أقسام جديدة، كقسم التخدير، الصيدلة، التصوير الشعاعي، المخبر والقبالة حسب إدارة المعهد.

ويعد المعهد الصحي الذي افتتح اليوم في مدينة الحسكة هو الأول من نوعه على مستوى شمال وشرق سوريا.

(أ م)

ANHA