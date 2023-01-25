​​​​​​​الإدارة الذاتية لمقاطعة عفرين تقدم واجب العزاء لذوي ضحايا المبنى المنهار في الشيخ مقصود

زار وفد من الإدارة الذاتية لمقاطعة عفرين والشهباء وشيوخ ووجهاء العشائر في حلب خيمة عزاء ضحايا المبنى المنهار في حي الشيخ مقصود لتقديم واجب العزاء لذويهم.

حيث ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء، نجاح حسين كلمة عزت فيها عوائل الضحايا، وأكّدت "نعزي جميع أهالي الشهداء ونثني على صمودهم ومقاومتهم وتحديهم للحصار وكل الظروف التي عايشها الشعب في الحي"، واختتمت كلمتها بترديد "الشهداء أحياء لا يموتون".

بدوره، عزى عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين والشهباء عبد الحنان معمو عوائل الضحايا وقال: "هذا الألم الذي أصاب الحي هو ألم ثقيل على الشعب الكردي كله، لذلك أردنا أن نتقاسم هذا الألم مع الأهالي لأنه ألمنا جميعاً".

وتابع معمو "نتمنى ألّا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى، وأن نحيا معاً ونكون يداً واحدة دائماً، ففهي مثل هذه الحوادث الشعب كله يتعاضد وهذا الشيء مدعاة للفخر".

(ف)

ANHA