​​​​​​​الإدارة الذاتية لإقليم الفرات تدعو الشعب السوري للنضال من أجل إنهاء الاحتلال التركي

أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات، اليوم الجمعة، بياناً إلى الرأي العام؛ في الذكرى السنوية الخامسة للهجوم على عفرين.

وقرئ البيان الذي ألقي في ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني، من قبل نائب الرئاسة المشتركة للشؤون العلمية في جامعة كوباني، محمد رشيد وحضره أعضاء وعضوات هيئات ومؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات ومؤسسات المجتمع المدني.

وجاء في مستهل البيان "قام جيش الاحتلال التركي والفصائل الإسلامية المتطرفة التابعة له 20 كانون الثاني عام 2018 بشن غارات جوية مكثفة على مركز مدينة عفرين والقرى والنواحي التابعة لها، وتمكنت من احتلال المدينة بعد مقاومة باسلة امتدت 58 يوماً؛ ما أدى إلى استشهاد المئات وتهجير مئات الآلاف من أبناء شعبنا نتيجة عمليات القصف البري والجوي على المنطقة".

وأضاف البيان " ارتكبت القوات الغازية جرائم ارتقت إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قتل ودمار إلى جانب النهب والسلب، التي تسببت في تهجير عشرات الآلاف من سكانها الكرد، حيث بقيت القوى الدولية في الساحة السورية صامتة، ومساومة مع دولة الاحتلال التركي وفق ترتيبات مناطق النفوذ في سوريا".

وتابع: "يعمل الاحتلال التركي وفصائل المرتزقة على الدوام على استهداف الكرد في منطقة عفرين من خلال إقامة مستوطنات وتوطين أسر من خارج المنطقة؛ بقصد إجراء تغيير ديمغرافي يطال الأرض والإنسان، على الرغم من أنها فرضت سلطتها الأمنية والإدارية، فإن من بقي من سكانها المتشبثين بأرضهم يتعرضون باستمرار إلى مختلف أنواع الانتهاكات والجرائم، مثل مصادرة الممتلكات وفرض الإتاوات وتلفيق التهم بالأهالي المسالمين، كل ذلك يجرى بتوجيه من الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال التركي، وبالتالي فإن دولة الاحتلال التركية تتحمّل المسؤولية القانونية وتبعاتها أمام المجتمع الدولي".

أكد البيان "أن ما تقوم به الحكومة التركية والفصائل التابعة لها ينسف القرارات الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم (2254) لعام 2015 الخاص بسوريا، والذي ينص في المادة 14 منه على "الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية".

ودعا البيان في ختامه "جميع مكونات الشعب السوري إلى الوحدة والنضال معاً؛ لإنهاء الاحتلال التركي لجميع الأراضي السورية، والعمل على إنهاء الأزمة السورية من خلال الحوار بين جميع الأطراف السورية لبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية تضمن حقوق جميع المكونات وتنهي معاناة السوريين".

(ن ك/ ل م)

ANHA