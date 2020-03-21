​​​​​​​الإدارة الذاتية لإقليم عفرين تتعهد بإقامة احتفالية نوروز عقب تجاوز مخاطر انتشار كورونا

وقالت الإدارة في بيان كتابي "يستقبل شعبنا الكردي وكل أحرار العالم عيد النوروز رمز المقاومة والحرية وسط صراع عالمي شرس على المستوى الاقتصادي والعسكري والبيولوجي بمزيد من الإحساس بالمسؤولية التاريخية بمواصلة النضال".

وهنأت الإدارة " بهذه المناسبة نبارك للقائد APO وللشهداء وأسرهم، وشعبنا الكردي وخاصة النازحون في الشهباء ومخيماتها، وعموم أحرار العالم بعيد النوروز، ونقول إن نوروز النضال والمقاومة هو بوصولنا لتحقيق النصر".

وأضافت الإدارة في بيانها: " نعتذر لشعبنا عن عدم توفير إمكانات إحياء المناسبة بشكل جماعي كرنفالي حفاظاَ على صحتهم بسبب انتشار وباء كورونا الذي يهدد السلامة العالمية".

وعاهدت الإدارة الشعب على إحياء نوروز " في أول فرصة بعد تجاوز أزمة كورونا".

(م ح/م)

ANHA