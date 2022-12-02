​​​​​​​الإدارة الذاتية لإقليم عفرين تستذكر شهداء مجزرة تل رفعت

تجمّع اليوم، العشرات من أعضاء الإدارة الذاتية لإقليم عفرين وذوي شهداء مجزرة تل رفعت في مكان المجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي قبل ثلاثة أعوام في الجهة الغربية لناحية تل رفعت، للإدلاء ببيان استذكاراً لشهداء المجزرة.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل عضو المجلس التشريعي لإقليم عفرين، محمد بكو، وباللغة الكردية من قبل عضوة المجلس لينا خليل.

وأكد البيان "في مثل هذا اليوم 2-12-2019 وبينما كان أطفالنا يلهون بكل براءة دون أن يعلموا أن الإرهاب يتربص بهم وببراءتهم لقتلها، وكأن ما قام به المرتزقة في عفرين عندما دخلوها على ظهور الدبابات التركية، وتحت أجنحة طائرات الموت التركية وقد دمروا فيها الحجر والشجر والبشر ولا زال هؤلاء المرتزقة هم الذراع التي يضرب المحتل بها أبناء سورية بعد إيهامهم بمعسول الكلام وتم استهداف المدنيين وخاصة الأطفال الذين تحولوا بلمح البصر إلى أشلاء تشهد دمائهم التي صبغت المكان على همجية دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها".

تابع البيان "إن ما قام به مرتزقة الاحتلال التركي في قتل البراءة والطفولة لمهجري عفرين في تل رفعت لهي جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ورغم ذلك لا تزال دولة الاحتلال ماضية في عدائها لشعبنا وفي ضرب مكتسباته التي تحققت بفضل دماء الشهداء".

شدد البيان "أننا في الإدارة الذاتية لإقليم عفرين وفي الوقت الذي نستنكر ونشجب إرهاب دولة الاحتلال التركي ومرتزقته ندعو شعبنا إلى الصمود والمقاومة ومن هذا المكان الذي شهد على همجية الاحتلال التركي ومرتزقته".

(ف)

ANHA