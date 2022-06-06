​​​​​​​الإدارة الذاتية لإقليم عفرين تندد بالتهديدات التركية وتؤكد أنها ستقاوم حتى تحرير الأراضي المحتلة

تجمع العشرات من أعضاء الإدارة الذاتية لإقليم عفرين وممثلين عن وجهاء العشائر والأحزاب السياسية في الساحة الرئيسة بمخيم برخدان الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، وهم يحملون صور شهداء المجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المواطنين ويافطة كتب عليها" التغيير الديمغرافي والمستوطنات وإعادة التوطين جريمة بحق شعوب المنطقة وتاريخها".

وقرئ البيان باللغتين الكردية والعربية، من قبل الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين، بريفان خليل، وصبحي الأحمد.

وجاء في البيان: "تحاول دولة الاحتلال التركي استغلال التناقضات الدولية ومآسي الشعوب لإسكات الشعب التركي الذي يعاني من أزمة سياسية واقتصادية من خلال استمرارها في ارتكاب جرائم الإبادة بالاشتراك مع الفصائل المسلحة التابعة لها بحق شعوب المنطقة عامةً والشعب الكردي خاصةً والتي بدأتها الفاشية التركية بإدخال عشرات الإرهابيين إلى الأراضي السورية ومن ثم القيام باحتلال مناطق واسعة من الشمال السوري منذ عام 2016".

تابع البيان "بعد احتلال منطقة الراعي والباب واعزاز ومارع ومن ثم احتلال مدينة عفرين عام 2018 وما نتج عنه من تهجير مئات الآلاف من السكان الكرد الأصليين قسراً إلى منطقة الشهباء وما أعقبها من انتهاكات بحق البشر والطبيعة والآثار من قتل وتعذيب وخطف وقطع للأشجار ونهبٍ للمواقع الأثرية في عفرين.

أضاف البيان "لم تكتفِ فاشية أردوغان بكل هذه الانتهاكات بل عملت جاهدةً وبغطاءٍ من العديد من الدول الغربية والعربية على فرض تغييرٍ لديمغرافية عفرين بعد تهجير أهلها الأصليين عبر توطين عوائل مرتزقتها وعوائل المهجرين من جميع الأراضي السورية بالإضافة إلى بناء العديد من المستوطنات على أراضٍ تعود ملكيتها إلى سكان عفرين الكرد وبعد مرور أكثر من أربعة أعوام على التهجير القسري لأهالي عفرين إلى مخيمات النزوح ومع ظروف الحصار والتجويع وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة تستمر الدولة التركية بسياسة الإبادة بحق شعبنا عبر التهديد بشن عمليات عسكرية على العديد من مناطق شمال وشرق سوريا وتخصّ بالذكر منطقتي منبج وتل رفعت وذلك على لسان رئيسها الفاشي أردوغان مؤكداّ بذلك على سياسته المتبعة المتمثلة بإبادة حقوق شعبنا الصامد في مخيمات النزوح".

أكد البيان "هذا الشعب (عفرين والشهباء) الذي يعبر كل يوم عن إصراره بالوقوف في وجه جميع مخططات الدولة التركية الفاشية من خلال صموده في مخيمات الشهباء واختيار خط المقاومة ومبدأ الأمة الديمقراطية والتفافه حول إدارته وتمسكه بهويته لإفشال جميع المخططات التركية وحقه حتى تحرير كامل التراب السوري من رجس الاحتلال التركي ومرتزقته".

شدد البيان "إننا في الإدارة الذاتية لإقليم عفرين ندين ونستنكر الصمت الدولي بما فيها الدول الضامنة في سوريا تجاه التهديدات التي يطلقها أردوغان والهجمات التي يشنها مع مرتزقته على الشهباء وشيراوا وباقي شمال وشرق سوريا والتي تتسبب بأضرار مادية وبشرية، كما نستنكر صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية حيال ذلك، ونعاهد شهدائنا وشعبنا الصامد على الوقوف بوجه هذه التهديدات حتى إفشالها وتحرير كامل أراضينا المحتلة".

(ف)

ANHA