​​​​​​​الإدارة الذاتية خلال 2021 تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي

في هذا الملف، سنبرز أهم المشاريع التي قامت بها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا على الصعد، الخدمية والصحية والاقتصادية والزراعية.

في مجال الخدمات والبنى التحتية:

خلال عام 2021، نفذت هيئة الإدارة المحلية والبلديات في شمال وشرق سوريا مشاريع مهمة، لدعم البنى التحتية في المنطقة، ونفذت280 مشروعاً؛ من أجل ترميم الجسور والعبّارات، وأنجزت 585 مشروعاً في تجهيز الطرق بالبقايا والحجر المكسر، بالإضافة إلى تنفيذ 86 مشروع تزفيت الطرق، من أهمها إعادة تأهيل طريق السلام "أبيض- أبيض" الواصل بين إقليم الجزيرة والفرات في الـ 27 تشرين الأول، والذي يعد الشريان الحيوي الذي يربط كافة المناطق والأقاليم في شمال وشرق سوريا ببعضها البعض.

كما نفذت هيئة الإدارة المحلية والبلديات 394 مشروع تمديد وصيانة شبكات المياه، بالإضافة إلى 14 مشروعاً لتأهيل محطات المياه.

ومن أهمها:

في الـ 14 من كانون الثاني، وبتكلفة مليون ونص المليون دولار، بدأت الإدارة الذاتية بمشروع استجرار مياه الفرات كحلّ إسعافي بديل لمحطة مياه علوك المغذية للحسكة، التي يسيطر عليها الاحتلال التركي ومرتزقته. وتم ذلك بموجب عدة مراحل عبر تأهيل وصيانة محطة الـ ٤٧ ومحطة العلوة، وتأهيل وصيانة الخطوط، بالإضافة إلى مشروع تغذية المحطات بالطاقة الكهربائية، وبذلك تم تأمين 20% من حاجة مدينة الحسكة من المياه.

وفي 19 كانون الثاني، باشرت بلدية الشعب في منطقة اللايذ التابعة لبلدة غرانيج لريف دير الزور الشرقي، إنشاء محطة مياه تغذّي 120 ألف نسمة، وتضمّن المشروع أعمال المرحلة الأولى من بناء قواعد وجدران وغرف وسور المحطة، ودخلت الخدمة في الـ 7 من شهر شباط.

وفي 26 أيار أهّلت هيئة الإدارة المحلية والبلديات في إقليم الجزيرة 3 مشاريع لمكبّ النفايات، ومن أهمها افتتاح مشروع هو الأول من نوعه في إقليم الجزيرة لتجميع النفايات شرق مدينة قامشلو وترحيلها إلى المطمرة الأساسية في الهول.

وفي 3 حزيران، باشرت وحدة مياه هجين، إنشاء خط مياه جديد يغذي حوالي 6000 نسمة، في 5 أحياء ببلدة هجين، بالإضافة إلى مشفاها ومحيطه، وفي التاريخ ذاته أطلقت هيئة الخدمات والبلديات مشروع إعادة تأهيل محطة مياه الباغوز بعد خروجها عن الخدمة، بعد حبس دولة الاحتلال التركية مياه نهر الفرات واشتداد تأثيراته وتبعاته على الأهالي. وتخدم المحطة قرابة 45 ألف نسمة، يقطنون في عدة أحياء منها "حي الشيخ حمد، وحي الداوود، وحي المتلوين، وحي الخنافره، وحي العلاوين، وحي الشريدة وحي الشهابات".

وفي الـ 11آب، دخلت محطة مياه السفافنة الخدمة؛ لتغدية15000 نسمة، في 3 أحياء من ريف دير الزور الشرقي.

وفي 23 آب، أنشأت المديرية العامة للمياه خمسة مناهل في المنطقة الجنوبية للحسكة، على طول خط استجرار مياه الفرات، بدءاً من مركدة وصولاً إلى العريشة، وذلك تلبية لرغبة الأهالي وسد حاجتهم من المياه. بعد قطع دولة الاحتلال التركي مياه محطة علوك المغذية لمدينة الحسكة.

وفي 15 أيلول، باشرت بلديات مجلس دير الزور المدني أعمال مشروع محطة تصفية لمياه الشرب، في بلدة الكشكية بالريف الشرقي، التي تتربع على مساحة 1200 متر مربع على ضفة نهر الفرات، وهي المحطة الثانية في البلدة، وتخدم نحو 30 ألف نسمة.

وفي 7 تشرين الثاني، باشرت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة إعادة تأهيل محطتي مياه، جنوب مدينة الحسكة، ومن المتوقع أن تدخل المحطتان الخدمة في شباط / فبراير من العام المقبل، في استجابة لحاجات ومتطلبات الأهالي في المنطقة. ومن المقرر أن يتم تغطية احتياجات 160 ألف نسمة، ضمن 350 قرية وبلدة تابعة لناحية الشدادي ومركدة من هاتين المحطتين، حسب القائمين على المشروع وبلدية الشعب في ناحية الشدادي.

كما قامت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بزراعة 271.605 شجرة حراجية في مختلف مناطق الإدارة الذاتية وافتتاح وتأهيل 178حديقة، وأنشأت وجهزت 10 مشاتل بيئية، وتجهيزها ببيوت بلاستيكية تتضمن78510غرسة.

في مجال الصحة:

من أهم الأعمال التي قامت بها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا على الصعيد الصحي؛ البدء بتأهيل المشافي في مناطق الإدارة الذاتية، ففي الـ 7 من أيار، دخل مشفى الفرات العام في بلدة أبو حمام التابعة لريف دير الزور الشرقي الذي تعرض لدمار جزئي في البنية التحتية أثناء احتلال مرتزقة داعش، الخدمة، بعد انتهاء أعمال إعادة تأهيل، ويعتبر المشفى العام الأول في الخط الشرقي، حيث يقدم خدماته لأكثر من (600) ألف نسمة.

بالإضافة إلى تأمين محطات توليد الأوكسجين في كافة الإدارات الذاتية والمدنية، ففي الـ 9 من شباط، بدأت لجنة الصحة التابعة لمجلس دير الزور المدني، بتشغيل معمل للأوكسجين الطبي في منطقة السبعة كيلو، الواقعة في ريف دير الزور الغربي بطاقة إنتاجية تبلغ تسعين أسطوانة أوكسجين يومياً، يتم ضغطها بسعة مائة وعشرة بار.

وكخطوة لتعزيز سبل الوقاية من فيروس كورونا ومعالجة المصابين، افتتحت هيئة الصحة في الـ 20 من شهر كانون الأول 2020 مركزاً باسم جيان- كوفيد- 19؛ لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، دخلت الخدمة في الـ 18 من شباط من العام الجاري.

وفي الـ 28شباط، ولتخفيف أعباء المعاينات والتكاليف الطبية عن كاهل الأهالي، افتتحت مؤسسات المجتمع المدني عيادات الشعب، وتعد المشروع الأول من نوعه في مدينة قامشلو، وتتضمن عشرة أقسام وهي (الداخلية، والنسائية، والعصبية، والأطفال، واختصاص "أذن، أنف، حنجرة"، "بولية، كلية"، وداخلية قلبية، والعظمية، والجراحة العامة) وتضم أيضا عيادة سنّية، وقسماً لإجراء التحاليل، والصور الإشعاعية، وصيدلية، وغرفة للإسعافات.

وفي الـ3 من نيسان، افتتح مشفى كوباني، وبدعم من هيئة الصحة في إقليم الفرات، قسم عمليات القثطرة القلبية، وفي صباح الـ 8 من نيسان، أجريت أول عملية قثطرة في المشفى لامرأة تبلغ من العمر 54 عاماً وتمت بنجاح.

ولتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأطفال حديثي الولادة، افتتحت هيئة الصحة في الـ 4 من تموز، قسم حواضن الأطفال في مشفى الشعب بناحية عامودا، ويعالج القسم الأطفال حديثي الولادة مجاناً، ويوفر التكاليف الباهظة والمسافات التي كان على الأهالي قطعها لنقل أطفالهم إلى مشافي المدن القريبة.

بالإضافة إلى إجراء مشفى القلب والعين، الذي افتتح قبل عامين، في الـ 10 من تموز، أولى عمليات جراحة القلب النابض والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى شمال وشرق سوريا، ونوعية على مستوى سوريا كافة.

كما أمّنت هيئة الصحة جهاز أشعة، والمستلزمات الطبية لبعض المشافي، حيث زاد مشفى الرقة الوطني في الـ 13 من تموز قسمين على أقسامه وهما المخبر المركزي والأشعة بجهاز الطبق المحوري.

كما افتتحت هيئة الصحة لإقليم عفرين في الـ 2 تشرين الثاني معهداً طبياً (المعهد الصحي) في مقاطعة الشهباء، وأول معهد صحي في مدينة الحسكة في الـ 25 من تشرين الأول، بعد قبول 35 طالبـ/ـة.

في مجال التربية والتعليم

في الـ 20 من كانون الثاني، تقدم نحو900 ألف طالب وطالبة في مدارس شمال وشرق سوريا لامتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2020-2021، في 4092 مدرسة.

وفي الـ 28 من تموز، أدخلت هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة ثانويات جديدة إلى المجال التدريسي كالزراعة والصناعة والتجارة.

وفي 5 آب، افتتحت جامعة كوباني 7 أقسام جديدة لها؛ لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة هذا العام، أبرزها؛ كلية الأدب العربي ومدتها 4 سنوات، ومعهد العلوم التربوية ومدته سنتان والذي يضم كل من مادة الجغرافية ومعلم صف، والأدب الإنكليزي، بالإضافة إلى معهد العلوم القانونية والإدارية، والمعهد التقني الذي يتكون من فرعي الكهرباء والميكانيك وسيتم افتتاحه في سد روج آفا (تشرين) وسيدرس الطلبة هناك.

كما سيتم تطوير المعهد الطبي الذي كان قديماً يحتوي على المخبر الطبي، أما الآن فقد أضيفت إليه أقسام التخدير والتمريض، وفي السنة الأولى سيكون مشتركاً مع المعهد التقني، أما في السنة الثانية فسيتحول الطالب إلى التخصص.

وفي 17 أيلول، افتتحت لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي في مدينة حلب أول مدرسة تدرّس منهاج الإدارة الذاتية، لـ 600 طالب وطالبة، مع استمرار التسجيل للمكونين العربي والكردي.

وفي الـ 28 من تشرين الأول، خرّجت جامعة كوباني أول دفعة من الطلبة الذين التحقوا بصفوفها منذ افتتاحها عام 2017، والبالغ عددهم 640طالبا وطالبة.

وفي31 تشرين الأول، خرّجت جامعة روج آفا 581 من طلبتها، ممن تخرجوا في أعوام 2018 و 2019 و 2020 و 2021.

وفي الـ 27 تشرين الثاني افتتحت منسقية الجامعات في شمال وشرق سوريا جامعة الشرق في الرقة.

المحروقات

وزعت دائرة المحروقات 1.052.884.062 لتراً من مادة المازوت لخدمات ومكاتب النقل والصناعة والزراعة، أي ما يعادل 4.785.836 برميل مازوت. كما وزعت 19974 برميل على10271أسرة شهيد. ووزعت 20845 برميل مازوت على المدارس بشكل مجاني، كما وزعت 3.991,656 أسطوانة غاز.

وكذلك وزعت مازوت التدفئة خلال موسم الشتاء على كافة الأسر بمعدل 440 ليتراً لكل أسرة.

في مجال الاقتصاد والزراعة

في الـ 8 من تشرين الأول 2020، أنهت لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الرقة المدني أعمال مشروع مجفف الذرة بطاقة استيعابية تصل إلى 45 طناً في الساعة، وبتكلفة 310 آلاف دولار أمريكي، وفي الـ16 كانون الثاني، شارف مجفف الذرة على الانتهاء من تجفيف محاصيل مزارعي الرقة، بعد أن بلغت الكمية المجففة حتى الآن نحو 20 ألف طن، وتم تسليم 1170 إيصال قبض للمزارعين، وتحويلهم إلى شركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة. وراوحت استطاعة المجفف اليومية بين الـ 600 إلى 700 طن يوميّاً.

وفي الـ 26 كانون الثاني، افتتحت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أول معمل للزيت النباتي وبإشراف شركة الحسن، بتكلفة 6 ملايين دولار باسم Golden Rose، وستكون طاقة الإنتاج اليومي حوالي 300 طن من الزيت.

وفي 14 حزيران، افتتح مجلس دير الزور المدني أول معمل ملح في منطقة السبعة كيلو بريف دير الزور، وينتج حوالي 8 طن من الملح يومياً ودخل الخدمة في 1 نيسان، ويعتبر الأول من نوعه، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتقدر مساحته قرابة 4 دونمات، ويصل عدد الكادر العامل فيه إلى 20 عاملاً.

وفي الـ 27 من حزيران، افتتح عدد من التجار معرضاً للآلات والماكينات الصناعية، ضم آلات وماكينات خاصة بتعبئة البقوليات والحليب والزعتر والشراب البودرة، وكذلك المواد الطبية، بالإضافة إلى ماكينات خاصة بالتغليف، وطابعات يدوية ونصف آلية وآلية، وآلة شرنك سحب الهواء، وآلات لصنع المشروبات الباردة، استوردت جميعها من الصين.

وفي 19تشرين الأول، صادقَ أعضاء المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على مسوّدة مشروع قانون حماية الأراضي الزراعية واستثمارها، إلى جانب وضع عقوبات بحق من يخالف هذا القانون.

في15تشرين الثاني، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على المقاومة في مقاطعة الشهباء، ورغم الظروف الصعبة في مواجهة حر الصيف وبرد الشتاء القارس، ووسط تقاعس المنظمات الدولية والمعنية بأحوال المهجّرين، وللقضاء على ظاهرة البطالة وتوفير اليد العاملة وسد حاجات المنطقة على كافة الصعد، افتتح معمل لصناعة المدافئ في مقاطعة الشهباء.

كما قامت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بزيادة رواتب العاملين في الإدارة الذاتية بنسبة تراوح بين (108-150) %.

ANHA