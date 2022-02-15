​​​​​​​الإدارة الذاتية في شنكال: الهجمات على شنكال هي استمرار لمؤامرة 15 شباط

أصدر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال (MXDŞ)، بياناً في الذكرى السنوية لمؤامرة 15 شباط الدولية، جاء فيه:

"تم إنقاذ مئات الآلاف من الإيزيديين من الإبادة الجماعية في 3 آب 2014 بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان وتلاميذه من مقاتلي الكريلا، حيث ضحى المئات من الشهداء بأرواحهم من أجل حماية مجتمعهم وثقافتهم ومعتقداتهم وأرضهم المقدسة؛ نحن المجتمع الإيزيدي، نرى وجودنا من خلال القائد أوجلان، لأنه بفضل الفكر الحر للقائد، نعيش على أرضنا المقدسة، وننظم أنفسنا ونطالب بحقوقنا وحريتنا واستقلالنا، فاليوم ينظم المجتمع الإيزيدي في شنكال بإرادته المبنية على أسس نموذج الأمة الديمقراطية الذي أنشأه القائد أوجلان وأصبح أكثر قوة".

أضاف البيان "بسبب أيديولوجية القائد أوجلان ضد نظام الحداثة الرأسمالية، تم احتجازه في إمرالي منذ 23 عاماً، وقال: "إن سياسة العزلة المطلقة التي تمارس بحق القائد أوجلان هي سياسة منافية للقانون والإنسانية، إلا أن منظمات حقوق الإنسان، واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات والسلطات ذات الصلة تتجاهل هذه الانتهاكات ولا تقوم بواجباتها ومسؤولياتها؛ إن الأنظمة تهاب من فكر وفلسفة القائد اوجلان، لذلك تبقيه داخل السجن، فالجميع يدرك أن مشروع القائد مفتاح الحل للشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط".

أكد البيان "الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شنكال ومخمور بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) والقوات الدولية وهجماتها على مناطق روج آفا، استمرار لمؤامرة الـ 9 من تشرين الأول 1998 ضد القائد ومؤامرة الـ 9 من تشرين الأول 2020 ضد شنكال".

أشار البيان "تعد المؤامرة التي نفذت بحق القائد أوجلان والعزلة المفروضة عليه هي مؤامرة وعزلة ضدنا، ونؤكد أن حرية القائد حريتنا وسنتضامن مع حملة "لن تستطيعوا حجب شمسنا" وحملة "حان وقت الحرية"، كما نعاهد بمواصلة كفاحنا ونضالنا حتى تحرير القائد أوجلان، ونؤكد أن عام 2022 سيكون عام الحرية الجسدية للقائد وأن هذه المؤامرة المفروضة ضد البشرية جمعاء ستفشل لا محالة".

(ف)