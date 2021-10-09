​​​​​​​الإدارة الذاتية في شنكال تدين المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان

أصدرت الإدارة الذاتية لشنكال بياناً كتاباً بمناسبة الذكرى الـ 23 للمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، نقلته وكالة روج نيوز وجاء فيه:

استنكر البيان المؤامرة التي استهدفت شخص القائد أوجلان، والتي تستهدف اليوم جميع الشعوب المناضلة، مؤكداً أن "القائد خلق رغم كل الظروف الصعبة إرادة من نار، إرادةً تخلق الوجود من العدم ضد ظلم الدولة التركية الفاشية، وحوّل سجن إمرالي إلى مدرسة للكفاح والمقاومة، وأن القائد أصبح مصدراً للنور والأمل بأفكاره، وأن ملايين الأشخاص وفي مقدمتهم الشعب الإيزيدي، يسيرون على نهجه وفلسفته ضد الظلم والقهر وقرارات الإبادة بحقهم والمجازر الجماعية ".

وأضاف البيان" نحن الشعب وبفضل أفكار القائد آبو، نقف ضد الدولة التركية الفاشية وخط الخيانة، ونصعّد من كفاحنا كل يوم. الشعب الإيزيدي لازال صامداً منذ سنة رغم اتفاقية 9 تشرين الأول التي أرادت بها الدولة التركية الفاشية والحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) وحكومة الكاظمي، أن يجعلوا من هذه المعاهدة استمراراً للمؤامرة الدولية في شنكال. لكن الشعب الإيزيدي يقاوم بكل قواه، وهذا كله بفضل أفكار القائد آبو، فالقائد قضى على المؤامرة الدولية وأفشلها بكفاحه ونضاله ومقاومته. واليوم في شنكال، ستنهار المعاهدة التي تستهدف شعبنا أيضاً بأفكاره ومقاومة شعبنا".

في ختام البيان، دعت الإدارة الذاتية في شنكال الشعب الإيزيدي وجميع الشعوب المقاومة، إلى التحرك بروح مرحلة العصر، وإفشال اتفاقية الـ 9 من تشرين الأول لضمان حرية الشعب الإيزيدي وإفشال المؤامرة.

(ف)