أعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، يوم أمس الاثنين، عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الافتراضي، أطلاقها لموقع "بوابة الشكاوى والمقترحات"، وذلك سعياً منها إلى تفعيل المشاركة المجتمعية الفاعلة وتعزيز الشفافية والمسألة في مؤسساتها.

وبوابة الشكاوى والمقترحات هو موقع إلكتروني مخصص لتلقي الشكاوى والمقترحات، وذلك كمسعى لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها مؤسساتها والالتزام بجعل عملهم أكثر استجابة لتفاعل المواطنين.

يهدف الموقع إلى تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وتفعيل المزيد من الشفافية والمساءلة في مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، وتأكيداً على أهمية مشاركة وتأثير المواطنين في صناعة القرار.

وبحسب موقع المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، فإن الموقع هو قناة آمنة وسرية وشفافة ومتاحة للجميع كي يدلوا بمقترحاتهم ويعرضوا الشكاوى، وستستجيب الإدارة الذاتية لكل المقترحات المقدمة إليها وتوثيقها ومعالجتها والرد عليها بكل شفافية ومسؤولية.

آلية الاستجابة هي كالتالي "بعد وصول المقترح أو الشكوى إلى فريق العمل المشرف على الموقع، يتم التواصل مع المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، ومن ثم التواصل مع الهيئة والمؤسسة المشتكية عليها، وبالتالي معالجة المشكلة".

(س أ/آ)

ANHA