​​​​​​​الإدارة الذاتية في إقليم الفرات: الاحتلال التركي يسعى لضرب أمن واستقرار المنطقة

وجاء تأكيد الإدارة الذاتية في إقليم الفرات، عبر بياناً كتابي، تعليقا على استهداف سيارة في مقاطعة كوباني ظهر اليوم.

وقالت في بيانها "استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي اليوم، أسرة كاملة، تستقل سيارتها أثناء وجدوها في حقلها في الريف الجنوبي لكوباني.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سياسة دولة الاحتلال لضرب الأمن والاستقرار وترهيب السكان في مناطق الإدارة الذاتية، وهو ناجم عن حالة التخبط التي يعيشها نظام العدالة والتنمية بسبب انخفاض شعبيته مع اقتراب موعد الانتخابات التركية".

وأضافت "لذلك تحاول الحكومة التركية بشتى الوسائل تصدير أزمتها الداخلية إلى الخارج، من خلال التصعيد في مستوى الهجمات العسكرية على مناطقنا وممارسة التضييق على خصومها أمنياً وممارسة وسائل الاستبداد على النشطاء السياسيين في الداخل".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت، قبل قليل، استشهاد أحد مقاتليها في استهداف سيارة في مقاطعة كوباني عبر طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي أثناء قضائه عطلة عيد الفطر.

(ج م/)

ANHA