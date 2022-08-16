​​​​​​​الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تزور جرحى القصف التركي

وضم الوفد كل من الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات محمد شاهين ونائبيه نهاد أحمد وأمينة بكر والرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في الاقليم سوزدار شيخو.

وزار الوفد مشفى الأمل في مدينة كوباني حيث يتلقى جرحى الهجمات التركية العلاج، إذ أصيب 4 أشخاص واستشهد طفل نتيجة عمليات القصف الوحشية التي تعرضت لها المدينة وقراها الشرقية والغربية.

وكانت الإدارة قد أصدرت بيانا نشرته على صفحتها الرسمية في الفيس بوك قالت بأن الهجمات التركية تأتي استمراراً للنهج العدواني التركي لتخويف الأهالي وتهجيرهم وإفراغ المنطقة، كما حملت الدول الضامنة مسؤولية هذه الهجمات.

(كروب/د)

ANHA