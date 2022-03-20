​​​​​​​الإدارة الذاتية في إقليم الفرات توقد شعلة نوروز

وشارك العشرات من أعضاء وإداريي المؤسسات والهيئات والمراكز التابعة لإقليم الفرات باللباس الفلكلوري الكردي، وأشعلوا شعلة نوروز، وذلك في ساحة مبنى المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات في مدينة كوباني.

وقبل إشعال شعلة نوروز ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين كلمةً، بارك من خلالها قدوم عيد نوروز على جميع شعوب العالم وبشكل خاص الشعب الكردي وعوائل الشهداء والقائد عبد الله أوجلان.

وأعلن محمد شاهين خلال كلمته إقامة حفلة عيد نوروز يوم غد الاثنين على تلة مشته نور بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، مشيراً إلى أن هذا العيد هو بداية لرفع وتيرة النضال ضد الأعداء والدولة الفاشية التركية، وأنه سيكون العام هو عام تحرير القائد عبد الله أوجلان وتحرير كافة المناطق المحتلة.

وطالب شاهين الأهالي بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والتقيد بكافة الإجراءات التي تتخذها قوى الأمن لضمان سلامتهم وأمنهم خلال احتفالهم بعيد نوروز، بالإضافة إلى عدم استخدام الأسلحة النارية أثناء إيقادهم شعلة نوروز عشية يوم العيد.

ومن ثم أوقد شعلة نوروز وسط عقد الحضور حلقات الدبكة على وقع أغاني نوروز.

(م ع/ج)

ANHA