​​​​​​​الإدارة الذاتية في إقليم الفرات تجتمع مع مهاجرين أعادتهم من الجزائر

وعقد الاجتماع، اليوم، في مقر المجلس التنفيذي في إقليم الفرات بمدينة كوباني، بحضور عدد المهاجرين الذين ساعدتهم الإدارة الذاتية في العودة لوطنهم، وممثلون عن الإدارة الذاتية في الإقليم.

وناقش الاجتماع عمليات النصب والاحتيال والتي يتعرضون لها المهاجرون من قبل السماسرة وتجار البشرية.

وقال لوكالتنا نائب الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات نهاد أحمد بأن "المنطقة تتعرض لحرب شرسة وخاصة الحرب الخاصة التي من خلالها يحاولون القضاء على المنطقة من خلال الترويج للهجرة عبر عملاء دولة الاحتلال التركي".

وتابع: "نحن في الإدارة الذاتية بإقليم الفرات سنسعى بكل السبل لاستعادة أبناء المنطقة العالقين في الجزائر، فهدفنا الأول والأخير هو أمن واستقرار المنطقة وأبنائها".

وبدوره وجه أحد المهاجرين مصطفى نوري والذين ساعدته الإدارة الذاتية في عودته إلى مدينة كوباني لكل مهاجر لازال عالقاً في الجزائر بأن يعود لوطنه، لأن المنطقة بحاجة لأبنائها، مؤكداً بأن من يروج لحملة الهجرة غايته إفراغ المنطقة.

وتمكنت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات إلى الآن من اعادة 60 مهاجراً، في حين لا يزال 400 شخص آخرون عالقوين في الجزائر.

(ن ك/د)

ANHA